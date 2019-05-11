Политика

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с РоссиейLenta.ru вчера в 21:52

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе. Об этом он рассказал в интервью Liga.net.
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На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

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О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве

Газета.Ruвчера в 18:44

На Украине рассказали о состоянии железнодорожного сообщения с Россией

RT на русскомвчера в 20:50

Министр инфраструктуры Украины: железнодорожное сообщение с РФ сходит на нет

Вести.Ruвчера в 20:30

На Украине передумали отменять поезда до Москвы

URA.Ruвчера в 19:29

В Киеве заявили о самопрекращающемся железнодорожном сообщении с Россией

РБКвчера в 21:25

В Киеве рассказали о прекращающемся железнодорожном сообщении с Россией

РИА Новостивчера в 18:29
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Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией

Обновлено вчера в 21:10
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10 мая стартует чемпионат мира по хоккею

Сегодня сборная России сыграет с норвежцами ЧМ будет походить в Словакии и продлится с 10 по 26 мая.
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В Москве скончался Сергей Доренко

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В Новокузнецке обнаружили тело пропавшей в марте девушки-следователя

Обновлено вчера в 10:55
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
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Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено вчера в 13:46
Футбол

Гвардиола: не ожидал, что сможем опередить «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что не ожидал, что его команда сможет вернуться в чемпионскую гонку, когда отставание в турнирной таблице АПЛ от «Ливерпуля» достигло 7 очков.
Обновлено вчера в 10:59
Энергетика

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:02
Политика

Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции

Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле де Голле.
Обновлено вчера в 21:42
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено вчера в 15:54
Культура

В Иркутске скончался известный режиссёр Николай Тарханов

В пятницу, 10 мая, в Иркутске скоропостижно скончался известный режиссёр и фотограф Николай Тарханов.
Обновлено вчера в 20:55
Общество

Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество

Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено вчера в 08:36
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено вчера в 12:24
Общество

Сто лет Баухауса: как немецкие архитекторы научили нас жить в «коробах»

Архитекторы Баухауса, выпустившие манифест в 1919 году, ратовали за простоту и утилитарность.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 00:31
Происшествия

Под Саратовом два человека погибли в ДТП с автобусом

Обновлено вчера в 19:54
Политика

Власти Крыма ответили на претензии Украины на Керченский пролив

По словам Молохова, в запросе, который был направлен в трибунал, говорится о якобы принадлежности Керченского пролива и прилегающего к Крыму территориального моря украинской стороне.
Обновлено вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Катя Лель показала своим подписчикам НЛО

В Instagram российская певица Катя Лель разместила видеоролик, на котором якобы запечатлен неопознанный летающий объект.
Обновлено вчера в 21:47
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Бритни Спирс ходила по Лос-Анджелесу босиком

Обновлено вчера в 21:33
Политика

США обвинили Россию в манипуляции валютой

Как сообщало RT, в июле прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами.
Обновлено 09 мая в 21:16
Армия и оружие

Кедми считает Россию самой неуязвимой страной в стратегическом плане

Яков Кедми считает Россию самой неуязвимой страной в стратегическом плане.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

ДТП в Красноярске: один человек погиб, восемь пострадали

Один человек погиб и еще восемь получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Красноярске.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Спасатели в субботу утром приняли решение приостановить на полтора месяца поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, из-за опасности повторного схода лавины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС региона.
Обновлено вчера в 23:26
Наука

Uber обвинили в увеличении числа пробок в Сан-Франциско

Одной из идей, которая реализовывалась создателями сервисов Uber, Lyft и других подобных, было как раз уменьшение городского трафика и снижение числа пробок, так как пользователи отказывались от частного транспорта в пользу всегда доступных и относительно дешевых поездок на такси.
Обновлено 09 мая в 08:19
Экономика

Акции Uber рухнули на 7,6% в первый день торгов

Стоимость акций Uber в первый день торгов на бирже Нью-Йорка упала на 7,6%. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Опубликованы кадры схватки медведей во дворе жилого дома

Американец стал очевидцем схватки двух медведей во дворе своего собственного дома.
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Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы

Обновлено вчера в 22:55
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Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет

Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.
Обновлено вчера в 20:48
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Владимир Омелян
Украинский дипломат
Украинский дипломат и политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года.
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