На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с РоссиейLenta.ru вчера в 21:52

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе. Об этом он рассказал в интервью Liga.net.

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

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