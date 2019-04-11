Армия и оружие
На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский проливРИА Новости 12:55
Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда киевские власти направят корабли через Керченский пролив. Об этом сообщает портал NEWSONE. По словам министра, отказ от попыток прохода через пролив значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и собственной территории.
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Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, потому что, если мы откажемся от таких проходов, это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря и от нашей территории.
— Степан Полторак, украинский военный деятельРБК 15:10
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