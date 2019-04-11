На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский проливРИА Новости 12:55

Мы будем совершать проход через Керченский пролив, поскольку, если мы откажемся от таких проходов, то это будет означать, что отказываемся от Азовского моря и от нашей территории.

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда киевские власти направят корабли через Керченский пролив. Об этом сообщает портал NEWSONE. По словам министра, отказ от попыток прохода через пролив значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и собственной территории.

На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив

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