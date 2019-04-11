Армия и оружие
На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский проливРИА Новости 12:55
Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда киевские власти направят корабли через Керченский пролив. Об этом сообщает портал NEWSONE. По словам министра, отказ от попыток прохода через пролив значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и собственной территории.
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Мы будем совершать проход через Керченский пролив, поскольку, если мы откажемся от таких проходов, то это будет означать, что отказываемся от Азовского моря и от нашей территории.
— Степан Полторак, украинский военный деятельАргументы и Факты - Крым 12:01
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Минобороны Украины рассказало, когда украинский флот пойдет в Керченский пролив
Московский Комсомолец13:59
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