На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский проливГазета.Ru 16:53

Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, потому что, если мы откажемся от таких проходов, это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря и от нашей территории.

На Украине пообещали отправить корабли в воды Керченского пролива, как только будут готовы военно-морские силы страны. Об этом рассказал министр обороны страны Степан Полторак во время 12-го Киевского форума по безопасности, его слова передает NEWSONE.

На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив

Экономика Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства Малые пивовары хотят привязать акциз к объему производства Не выдерживая конкуренции с крупными пивоваренными компаниями, малые и средние предприятия (производящие до 1 млн дал в год) просят главу Минфина Антона Силуанова снизить им ставку акциза до 14,7 и 10,5 руб. вместо существующего 21 руб.

Происшествия Около Владивостока произошли два ДТП с участием девяти машин Два ДТП с участием в общей сложности девяти автомобилей, включая грузовик, произошли в пятницу в Надеждинском районе Приморья, из-за чего перекрыто движение по низководному мосту через Амурский залив в сторону Владивостока.

Футбол Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.

Транспорт За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.

Политика Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".

Хоккей Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной» Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.

Шоу-бизнес Напившаяся слабительного Пугачева поразила силой голоса Журналист удивился силе голоса Примадонны. Напуганный байками о "хрипящей Пугачевой" он не мог поверить своим ушам.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Политика Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.

Армия и оружие Новый российский танк оснастят «мягкой» броней Навесные блоки дополнительной динамической защиты новейшего российского танка Т-80БВМ будут "в мягких чехлах", что сделает его легче, чем другие модели.

Кино Иэн Глен сыграет Бэтмена во втором сезоне «Титанов» Иэн Глен («Игра престолов») сыграет Брюса Уэйна в грядущем втором сезоне сериала «Титаны».

Авто Медведев утвердил правила автотюнинга Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Политика Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».

Политика В США призвали к пересмотру политики в отношении России Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.

Политика Экс-глава Эквадора заявил о двойных стандартах в ситуации с арестом Ассанжа Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил о двойных стандартах в ситуации с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предаёт РИА Новости.

Армия и оружие Подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля Первый носитель необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" — атомная подлодка специального назначения "Белгород" — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.

Общество Добро пожаловать на прямые платежи! Есть такая примета: если после десятого числа в вашем почтовом ящике появилась отдельная квитанция от ТЭЦ, значит, отныне вы на прямых платежах с теплоснабжающей организацией — и платить за тепло и горячую воду теперь нужно напрямую.

Экономика Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава коротенечко поздравила возлюбленного с днём рождения Юмористка Екатерина Варнава не стала попусту тратить слова и поздравила своего возлюбленного, танцора Константина Мякинькова очень коротко.

Культура Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24» Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".

Экономика Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом» Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.

Происшествия МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских «Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.