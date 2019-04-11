На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский проливГазета.Ru 16:53

Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, потому что, если мы откажемся от таких проходов, это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря и от нашей территории.

На Украине пообещали отправить корабли в воды Керченского пролива, как только будут готовы военно-морские силы страны. Об этом рассказал министр обороны страны Степан Полторак во время 12-го Киевского форума по безопасности, его слова передает NEWSONE.

На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив

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