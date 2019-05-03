Политика

На Украине рассказали, как деградировала экономика страныLife.ru 01:46

Экс-глава Министерства экономики Украины Виктор Суслов заявил, что сейчас экономика Незалежной находится в ужасающем состоянии, более того, перспективы развития в ближайшем будущем у страны нет. Об этом сообщает телеканал ZIK.
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На Украине признались в деградации собственной экономики

URA.Ru03:13

Украинский экс-министр рассказал, как деградировала экономика страны

РИА Новостивчера в 22:48

О деградации экономики Украины рассказали в Киеве

Газета.Ru01:28

В Киеве заявили о деградации экономики страны

News.ru00:58

Украинский экс-министр заявил, что у экономики Украины «нет перспектив»

ФАН00:25

На Украине заявили о деградации экономики страны

Известиявчера в 23:30

На Украине рассказали, как деградировала экономика страны

Life.ru01:46
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Политика

Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации

Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей

Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.
Обновлено в 03:07
Общество

Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде

Обновлено вчера в 09:09
Экономика

В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу

Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".
Обновлено в 04:33
Общество

Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России

Обновлено в 04:31
Политика

В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт

В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме.
Обновлено в 04:18
Политика

Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с Дерипаски

Председатель совета директоров холдинга En+ Group лорд Грегори Баркер получил примерно $4-5 млн за переговоры об отмене санкций США против компаний, которые принадлежат миллиардеру Олегу Дерипаске.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.
Обновлено в 03:27
Политика

Зеленский официально стал избранным президентом Украины

Обновлено вчера в 17:17
Шоу-бизнес

Никите Преснякову провели медицинское обследование

Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.
Обновлено в 04:19
Политика

Коломойский высказал Зеленскому первый упрек

Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Музыка

Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»

Обновлено вчера в 06:10
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Политика

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая

Слушания по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в суде Лондона состоятся 30 мая.
Обновлено вчера в 06:36
Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице

Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы

Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Ксения Собчак тепло поздравила маму с днем рождения

Ксения Собчак посвятила родному человеку теплое поздравление в личном блоге и опубликовала милую фотографию с именинницей.
Обновлено вчера в 05:04
Экономика

Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн

Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2» €44 млн.
Обновлено в 03:33
Общество

«Ленэнерго» работает в режиме повышенной готовности из-за ветра

Сильный ветер заставил ПАО «Ленэнерго» перейти на режим повышенной готовности.
Обновлено вчера в 23:20
Культура

В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин станет добрым

Обновлено в 03:42
Общество

Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН

Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»

Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено вчера в 19:51
Футбол

Абрамович не планирует продавать «Челси»

Обновлено в 04:24
Общество

Синоптики предупредили жителей Москвы о сильном ветре и дожде 3 мая

Синоптики предупредили жителей и гостей Москвы о сильном ветре и дожде в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:52
Кино

Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны».
Обновлено в 02:36
Музыка

Боты атаковали «Евровидение»

Охват антиизраильских ботов оценили в 10 млн пользователей, атакам подверглись Мадонна, представитель Франции на "Евровидении 2019" Билаль Хасани, итальянец Алессандро Махмуд, британец Майкл Рейс, ирландка Сара Мактернан и другие.
Обновлено в 04:46
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