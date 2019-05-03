На Украине рассказали, как деградировала экономика страныLife.ru 01:46

Экс-глава Министерства экономики Украины Виктор Суслов заявил, что сейчас экономика Незалежной находится в ужасающем состоянии, более того, перспективы развития в ближайшем будущем у страны нет. Об этом сообщает телеканал ZIK.

На Украине рассказали, как деградировала экономика страны

Политика Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.

Происшествия Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.

Экономика В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".

Политика В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме.

Политика Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с Дерипаски Председатель совета директоров холдинга En+ Group лорд Грегори Баркер получил примерно $4-5 млн за переговоры об отмене санкций США против компаний, которые принадлежат миллиардеру Олегу Дерипаске.

Политика В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.

Шоу-бизнес Никите Преснякову провели медицинское обследование Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.

Политика Коломойский высказал Зеленскому первый упрек Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Общество Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.

Политика Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая Слушания по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в суде Лондона состоятся 30 мая.

Экономика Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.

Наука В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.

Происшествия Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.

Происшествия Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.

Авто Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.

Шоу-бизнес Ксения Собчак тепло поздравила маму с днем рождения Ксения Собчак посвятила родному человеку теплое поздравление в личном блоге и опубликовала милую фотографию с именинницей.

Экономика Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2» €44 млн.

Общество Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».

Происшествия В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай» Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.

Общество Синоптики предупредили жителей Москвы о сильном ветре и дожде 3 мая Синоптики предупредили жителей и гостей Москвы о сильном ветре и дожде в пятницу, 3 мая.

Кино Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны».