Политика
На Украине рассекретили документы об убийстве ПетлюрыТАСС 09:07
Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре. Об этом сказано в сообщении СВР.
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Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Футбол
«Ювентус» представил новую форму на следующий сезон
Обновлено в 06:25
Футбол
«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" стал первым клубом за 11 лет, сумевшим защитить титул.
Обновлено в 12:14
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото
В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Футбол
Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев
Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Общество
В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат
Власти Харькова обязали в течение трех дней убрать агитационную палатку «Все для победы», установленную волонтерами в центре города в честь погибших украинских солдат.
Обновлено в 11:43
Футбол
Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ
Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды
Шесть человек, среди которых двое жандармов, пострадали на юге Франции в результате нападения быка перед началом корриды.
Обновлено в 11:14
Авто
Фотошпионы сфотографировали интерьер нового Porsche Taycan 2020 года
На прошлой неделе «шпионы» показали полностью электрический седан Porsche Taycan в серии фотографий высокого разрешения.
Обновлено в 12:00
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Наука
Следы загрязнения римской эпохи хранятся во льду Монблана
Хотя и менее датированный, чем в Гренландии, Альпийский отчет прослеживает основные периоды процветания римской античности с двумя очень отчетливыми пиками выбросов свинца.
Обновлено вчера в 03:17
Футбол
Умяров надеется, что в ближайших матчах «Спартака» солнце взойдет
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров после победы в матче 28-го тура чемпионата России над "Уфой" (1:0) отметил, что в весенней части побед у команды было мало, но сейчас ситуация выправляется.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу
В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Музыка
Джамала устроила склоку с Веркой Сердючкой перед «Евровидением»
Джамала прокомментировала выбор организаторов "Евровидения-2019" пригласить на конкурс Верку Сердючку.
Обновлено в 08:34
Общество
В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой
Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании
Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Футбол
ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов
ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Молния убила украинца, его жена в реанимации
Во время воскресной грозы молния ударила в украинских дачников, муж погиб на месте, жена находится в реанимации, сообщает департамент по гражданской защите Львовской областной администрации.
Обновлено в 10:11
Футбол
Зенит — ЦСКА 3:1
Обновлено в 13:48
Армия и оружие
Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США
Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Меган Маркл опубликовала новое фото новорожденного сына
12 мая на официальной странице герцога и герцогини Сассекских появился снимок, приуроченный к празднованию Дня матери.
Обновлено в 10:32
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека
Хлопок газа в двухэтажном 16-квартирном доме произошёл вскоре после полуночи.
Обновлено в 02:59