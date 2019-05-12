Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве ПетлюрыТАСС 09:07

Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре. Об этом сказано в сообщении СВР.
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Украина рассекретила документы об убийстве Петлюры

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Рассекречены данные об убийстве Петлюры

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Газета.Ru10:31

На Украине рассекретили документы об убийстве националиста Петлюры

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Украинская разведка рассекретила документы об убийстве Петлюры

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Lenta.ru12:02

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

ТАСС09:07
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Симон Васильевич Петлюра
Украинский военный и политический деятель, глава Директории Украинской народной республики в 1919-1920 годах, Главный атаман войска и флота.
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Государственное образование в федеративной связи с Российской Республикой, провозглашённое III Универсалом Украинской Центральной рады 20 ноября 1917 года, после свержения Временного правительства России.
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