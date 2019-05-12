Политика
На Украине рассекретили документы об убийстве ПетлюрыТАСС 09:07
Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре. Об этом сказано в сообщении СВР.
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Происшествия
В Волгограде горят частный дом и ангар
Обновлено в 14:25
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Здоровье
Названы пять неочевидных признаков диабета
Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Футбол
Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев
Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Авто
В России автомобиль Bentley превратили в танк
Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
В Китае 12 человек погибли в ДТП
"В результате происшествия погибли 12 человек (среди них восемь погибли на месте, еще четверо скончались в больнице), 11 получили ранения, пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы города в соцсети Weibo.
Обновлено в 14:43
Авто
Эксперты назвали худшие модели авто в РФ
Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.
Обновлено в 10:38
Политика
В Литве завершилось голосование на выборах президента
Обновлено в 13:21
Экономика
Спрос на загородную недвижимость начал расти
После достаточно длительного затишья спрос на загородную недвижимость в России начал расти, считают в «Авито Недвижимость».
Обновлено в 12:48
Происшествия
Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение
Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
Обновлено в 12:51
Происшествия
В Репино на пляже нашли мертвого тюленя
На пляже в поселке Репино очевидец нашел мертвого тюленя.
Обновлено в 09:54
Автоспорт
Албон: гонка была для нас потеряна на пит-стопе
Гонка была для нас потеряна на пит-стопе, так что нам нужно изучить, что произошло, потому что обе наши машины должны были попасть в топ-10.
Обновлено в 13:29
Музыка
«Евровидение-2019» началось в Израиле
Отмечается, что светские мероприятия "Евровидения" начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 14:19
Музыка
Сергей Лазарев пригрозил закрыть социальные сети после Евровидения
Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
Обновлено в 01:35
Хоккей
Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею
Матч, прошедший в Братиславе, завершился со счетом 5:0. Шайбы забросили: Евгений Дадонов (13, 41), Никита Кучеров (35), Иван Телегин (35), Илья Ковальчук (44).
Обновлено в 08:21
Футбол
Иванович: «Зенит» с первого тура жил за это чемпионство
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1), а также завоевание чемпионского титула.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес
Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Ранее СМИ сообщили, что жених особенной дочери Хакамады нашел другую партнершу.
Обновлено в 14:17
Происшествия
ТАСС сообщил о массовой драке фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
Несколько десятков болельщиков санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА устроили днем драку в центре Петербурга перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Объяснено попадание С-300 в США
Обновлено в 14:03
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
На затонувшем пароходе нашли картину Айвазовского
Картины были найдены на затонувшем около 100 лет назад пароходе «Генерал Коцебу» в ходе процесса подъема артефактов с этого корабля.
Обновлено вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова вышла замуж
Дочь известного музыканта вышла замуж. Дочь Александра Серова сегодня вышла замуж: торжество состоялось в элитном поселке Барвиха.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
В интернете появилось фото из квартиры Юлии Началовой
В интернете распространили снимок, сделанный в квартире Юлии Началовой.
Обновлено в 12:20
Культура
В Крыму открывается молодежный форум «Таврида 5.0»
Обновлено 10 мая в 10:25
Политика
Преемница Меркель пока не хочет становиться канцлером Германии
Председателем ХДС вместо Меркель в декабре прошлого года была избрана Крамп-Карренбауэр. Это случилось на съезде партии в Гамбурге.
Обновлено вчера в 21:06
Космос
NASA планирует сбить астероид с орбиты
Обновлено вчера в 06:52