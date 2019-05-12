Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве ПетлюрыТАСС 09:07

Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре. Об этом сказано в сообщении СВР.
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