с чего всё началось

В результате военное положение уменьшилось с 60 до 30 суток, и, кроме всей Украины, оно распространяется на 10 областей. Я бы вам рассказал больше, но у меня теперь цензура в виде семьи, которая не дает мне говорить лишнего.

Сроки и области действия военного положения на Украине были сокращены под руководством Запада. Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил журналист Дмитрий Гордон.

На Украине раскрыли роль Запада во введении военного положения

Политика Политика Песков подтвердил планы Путина встретиться с Мадуро

Политика Политика Украина готовит иск в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе Киев обратится в Международный суд ООН в связи с инцидентом в Керченском проливе, заявил президент Украины Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Политика Политика Во Франции введут мораторий на рост топливных налогов после протестов Премьер-министр Франции Эдуар Филипп вскоре объявит о введении моратория на повышение налогов на топливо.

Политика Политика В «Роскосмосе» рассказали об информационной атаке на компанию "Роскосмос" подвергся информационной атаке, затеянной, чтобы помешать стране вернуть лидерство в космосе и создать образ "пожирающей федеральные деньги" госкорпорации.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль начал военную операцию «Северный щит» на границе с Ливаном Израильские военные начали операцию "Северный щит" на границе с Ливаном, целью которой является уничтожение путей проникновения боевиков движения "Хезболла" на территорию страны.

Армия и оружие Армия и оружие CNN рассказал о самоубийстве командующего Пятым флотом ВМС США Подробностей инцидента Ричардсон не привел. Ранее стало известно о смерти командующего Пятым флотом ВМС США.

Политика Политика Сенаторы-демократы призвали Трампа отказаться от выхода США из ДРСМД Группа американских сенаторов в Конгрессе в понедельник направила президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом отказаться от планов вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Армия и оружие Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море Баррассо заявил, что США должны объединиться с другими странами НАТО и направить свои военные корабли в Черное море.

Политика Политика Трамп приехал в Капитолий почтить память Буша-старшего Вместе с Трампом в здание конгресса приехала его супруга Меланья. Гроб с телом Буша-старшего находится в ротонде Капитолия.

Политика Политика Песков рассказал о рабочем графике Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО рассказал о рабочем графике Владимира Путина.

Армия и оружие Армия и оружие США решили направить свои военные корабли в Персидский залив Уточняется, что визит американских военных кораблей в Персидский залив станет первой подобной операцией за последние восемь месяцев.

Армия и оружие Армия и оружие Около 400 военных полицейских вернулись из Сирии в Чечню В Чечню к месту постоянной дислокации вернулся батальон военной полиции 58-ой общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), выполнявший задачи на территории Сирии.

Политика Политика На Украине заявили о «частичной разблокировке» портов в Азовском море Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что российские власти "частично разблокировали" украинские порты в Азовском море.

Политика Политика В двух подмосковных городских округах появятся новые руководители Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства анонсировал появление новых глав в городских округах Рузский и Ивантеевка, передает корреспондент РИА Новости.