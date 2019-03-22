Энергетика

На Украине раскрыли цены на европейский газLenta.ru 18:41

Отмечается, что Медведчук заявил о поставках газа по цене 240-260 долларов за одну тысячу кубических метров. Однако на самом деле Украина закупала газ в Европе по цене около 226 долларов в марте, а в апреле он будет стоить около 217 долларов, говорится в сообщении.
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«Нафтогаз» раскрыл стоимость европейского газа

News.ru20:35

Нафтогаз назвал предложение Газпрома «несерьезным»

Взгляд.ру19:59

«Нафтогаз» предложил Путину «демпинговать по-человечески» в ценах на газ

РБК15:09

На Украине раскрыли цены на европейский газ

Lenta.ru18:41

В «Нафтогазе» посчитали невыгодным для Украины предложение Медведчука о прямых поставках газа из РФ

Росбалт15:31

«Нафтогаз» счел невыгодным для Киева предложение Медведчука о прямых поставках газа из РФ

Интерфакс14:38

«Нафтогаз» отреагировал на встречу украинских оппозиционеров с руководством «Газпрома»

URA.Ru19:53
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Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Политика

Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
Политика

Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие

Личного фотографа лидера КНДР Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он снимал главу страны слишком близко, пишет южнокорейская газета Daily NK.
Обновлено в 20:43
Экономика

Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено в 13:59
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Политика

США ввели санкции против Венесуэлы

Вашингтон ввел против Венесуэлы новый пакет санкций.
Обновлено в 16:42
Политика

В МИД России высказали обеспокоенность базами США в Афганистане

В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие в урегулировании конфликта в Афганистане стран региона.
Обновлено в 16:07
Космос

Источник назвал сроки запуска спутника «Глонасс» с Плесецка

Обновлено в 21:55
Политика

Почему Терезу Мэй не допустили до обеда с лидерами ЕС

Обновлено в 17:23
Авто

Jaguar Land Rover выиграл суд у китайской компании по делу о плагиате

Автомобильная компания Jaguar Land Rover выиграла суд против китайской компании Landwind, которую обвиняла в плагиате дизайна автомобиля Range Rover Evoque.
Обновлено в 22:27
Здоровье

В Москве развивается высокотехнологичная медицина

Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес

Названа настоящая фамилия Юлии Началовой

Певица Юлия Началова, скончавшаяся в прошлую субботу, носила другую фамилию, рассказали адвокаты бывшего гражданского мужа артистки хоккеиста Александра Фролова.
Обновлено в 11:30
Футбол

Федоров покинул пост генерального директора «Динамо»

Динамо объявило на официальном сайте о том, что генеральный директор клуба Сергей Федоров покинул свой пост.
Обновлено в 05:44
Политика

Россию попросили защитить киргизов в Якутии

Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Общество

Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес

Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову

О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.
Обновлено в 14:43
Гаджеты

Xiaomi Mi Note 4 могут снабдить выдвижной камерой

Последние заявили, что здесь может идти речь о модели смартфона Xiaomi Mi Note 4, на ней как раз и предусматривается возможность установки выдвижной механической фронтальной камеры.
Обновлено в 16:24
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Обновлено в 18:56
Здоровье

Детские медучреждения Крыма в 2019 году получат оборудование на сумму 141,5 млн рублей

Детские поликлиники и поликлинические отделения в Крыму дооснастят в 2019 году современным оборудованием общей стоимостью 141,453 млн рублей для реализации задач нацпроекта "Здравоохранение".
Обновлено в 05:18
Происшествия

Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео

В Сети появилось видео происшествия, случившегося утром в пятницу у городского управления МВД Нижнекамска.
Обновлено в 11:28
Театры

Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в Севастополе

Танцовщик Сергей Полунин заявил, что он станет художественным руководителем балетного училища, которое построят в Севастополе, передает ТАСС.
Обновлено в 11:13
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Футбол

Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

Обновлено в 18:14
Общество

Доренко ответил на призывы лишить его эфиров

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко заявил, что призывы ограничить его участие в эфирах со стороны главы Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного — лишь попытка отвлечь внимание от действий самого дрессировщика.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за невнимательности врачей

Обновлено в 05:20
Наука

Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии

Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено 20 марта в 09:26
Политика

ЦИК отказался признавать депутатом Госдумы Павла Грудинина

Претендент на депутатский мандат от КПРФ Павел Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а, значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено вчера в 18:19
Армия и оружие

В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего

Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено в 13:59
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Авто

Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео

Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено в 10:56
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер общественного движения «Украинский выбор». Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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