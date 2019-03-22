Энергетика
На Украине раскрыли цены на европейский газLenta.ru 18:41
Отмечается, что Медведчук заявил о поставках газа по цене 240-260 долларов за одну тысячу кубических метров. Однако на самом деле Украина закупала газ в Европе по цене около 226 долларов в марте, а в апреле он будет стоить около 217 долларов, говорится в сообщении.
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Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Политика
Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах
Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
Политика
Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие
Личного фотографа лидера КНДР Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он снимал главу страны слишком близко, пишет южнокорейская газета Daily NK.
Обновлено в 20:43
Экономика
Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»
Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
Обновлено в 13:59
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Политика
США ввели санкции против Венесуэлы
Вашингтон ввел против Венесуэлы новый пакет санкций.
Обновлено в 16:42
Политика
В МИД России высказали обеспокоенность базами США в Афганистане
В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие в урегулировании конфликта в Афганистане стран региона.
Обновлено в 16:07
Космос
Источник назвал сроки запуска спутника «Глонасс» с Плесецка
Обновлено в 21:55
Политика
Почему Терезу Мэй не допустили до обеда с лидерами ЕС
Обновлено в 17:23
Авто
Jaguar Land Rover выиграл суд у китайской компании по делу о плагиате
Автомобильная компания Jaguar Land Rover выиграла суд против китайской компании Landwind, которую обвиняла в плагиате дизайна автомобиля Range Rover Evoque.
Обновлено в 22:27
Здоровье
В Москве развивается высокотехнологичная медицина
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес
Названа настоящая фамилия Юлии Началовой
Певица Юлия Началова, скончавшаяся в прошлую субботу, носила другую фамилию, рассказали адвокаты бывшего гражданского мужа артистки хоккеиста Александра Фролова.
Обновлено в 11:30
Футбол
Федоров покинул пост генерального директора «Динамо»
Динамо объявило на официальном сайте о том, что генеральный директор клуба Сергей Федоров покинул свой пост.
Обновлено в 05:44
Политика
Россию попросили защитить киргизов в Якутии
Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову
О смерти певицы высказалась и звезда «Бриллиантовой руки». Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову.
Обновлено в 14:43
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 4 могут снабдить выдвижной камерой
Последние заявили, что здесь может идти речь о модели смартфона Xiaomi Mi Note 4, на ней как раз и предусматривается возможность установки выдвижной механической фронтальной камеры.
Обновлено в 16:24
Культура
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Обновлено в 18:56
Здоровье
Детские медучреждения Крыма в 2019 году получат оборудование на сумму 141,5 млн рублей
Детские поликлиники и поликлинические отделения в Крыму дооснастят в 2019 году современным оборудованием общей стоимостью 141,453 млн рублей для реализации задач нацпроекта "Здравоохранение".
Обновлено в 05:18
Происшествия
Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео
В Сети появилось видео происшествия, случившегося утром в пятницу у городского управления МВД Нижнекамска.
Обновлено в 11:28
Театры
Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в Севастополе
Танцовщик Сергей Полунин заявил, что он станет художественным руководителем балетного училища, которое построят в Севастополе, передает ТАСС.
Обновлено в 11:13
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Общество
Доренко ответил на призывы лишить его эфиров
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко заявил, что призывы ограничить его участие в эфирах со стороны главы Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного — лишь попытка отвлечь внимание от действий самого дрессировщика.
Обновлено в 12:05
Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено 20 марта в 09:26
Политика
ЦИК отказался признавать депутатом Госдумы Павла Грудинина
Претендент на депутатский мандат от КПРФ Павел Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а, значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено вчера в 18:19
Армия и оружие
В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено в 13:59
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео
Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено в 10:56