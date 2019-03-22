Энергетика
На Украине раскрыли цены на европейский газLenta.ru вчера в 18:41
Отмечается, что Медведчук заявил о поставках газа по цене 240-260 долларов за тысячу кубических метров. Однако на самом деле Украина закупала газ в Европе по цене около 226 долларов в марте, а в апреле он будет стоить около 217 долларов, говорится в сообщении.
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Происшествия
Ушли в отставку разом все судьи районного суда в Томской области
В полном составе ушли в отставку судьи Молчановского районного суда в Томской области, 21 марта сообщает новостной сайт vtomske.ru.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии «правильными»
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были "правильными".
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22
Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Сыну Алёны Рапунцель сделали операцию на глаза
A post shared by Алёна Рапунцель (@alenatoffi_official) on Mar 21, 2019 at 5:31am PDT Пока что после операции малыш чувствует себя хорошо.
Обновлено вчера в 07:55
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Спорт
Синицина и Кацалапов выйдут предпоследними в произвольном танце на ЧМ
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут предпоследними в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:19
Политика
Медведев поручил до июня подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр России Министерству юстиции до 1 июня текущего года подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщается на сайте российского правительства.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Суд приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы
Обновлено вчера в 04:55
Политика
Меркель и Трамп провели телефонные переговоры
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте кабмина ФРГ.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Мечети в Новой Зеландии вновь открылись после теракта
«Кордоны, установленные после терактов, были сокращены, дороги в окрестностях мечетей аль-Нур и Линвуд вновь открыты», — добавляется в сообщении.
Обновлено в 02:22
Футбол
Хадсон-Одои стал самым молодым дебютантом в истории сборной Англии
В возрасте 18 лет и 135 дней игрок «Челси» стал самым молодым дебютантом в истории сборной.
Обновлено вчера в 23:26
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
В Китае 26 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса
В китайской провинции Хунань произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли 26 человек.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Зеленский пояснил, может ли Крым вернуться в состав Украины
Крым вернется в состав Украины после смены власти в России, но как это сделать в ближайшем будущем – неизвестно, такое мнение выразил кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Во время конкурса по поеданию печенья умерла девушка
Обновлено в 02:36
Хоккей
«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ
Обновлено в 01:13
Происшествия
СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД
Следователи СК возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха, сообщил РИА Новости в субботу представитель следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено вчера в 22:29
Спорт
Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира
Президент России Владимир Путин поздравил Алину Загитову с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол
Голы Игнатьева и Сулейманова принесли России победу над Швецией
Молодежная сборная России обыграла в товарищеском матче Швецию со счетом 2:0. По разу отличились нападающие "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.
Обновлено вчера в 14:45
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у границ России
У границ Калининградской области совершили полеты три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Порошенко уверен, что победит на президентских выборах
Петр Порошенко, президент Украины, который баллотируется на второй срок, заявил, что он на 100% уверен в своей победе 31 марта на выборах.
Обновлено вчера в 19:36
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Гвинет Пэлтроу стала торговать БДСМ-бельем
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие
Штаты объявили о полной победе над ИГ в Сирии
Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс объявила, что территория Сирийской Арабской Республики полностью зачищена от боевиков ИГ (запрещена в России).
Обновлено вчера в 12:48
Авто
Volkswagen отзывает в России 15 автомобилей Volkswagen Caddy и Passat
Обновлено вчера в 07:00
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Авиакомпания «Аэрофлот» одновременно с введением безбагажного тарифа (включает только ручную кладь) со 2 апреля отменит самый дешевый вариант билетов экономкласса для пассажиров с багажом — тариф «Эконом бюджет».
Обновлено вчера в 07:49
Политика
Руководство Демократической партии США потребуют публикации доклада Мюллера
Американские демократы намерены добиться обнародования итогов проведенного спецпрокурором Мюллером расследования по так называемому российскому вмешательству в выборы.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Порошенко не исключил возможности введения 13-й пенсии на Украине
Президент Украины Петр Порошенко объявил в своем Twitter-аккаунте о возможности введения в стране 13-й пенсии.
Обновлено в 02:15
Происшествия
На юго-востоке Москвы перевернулся автомобиль
Обновлено в 02:01
Общество
В воскресенье на Земле ожидается магнитная буря
Эксперты оценили вероятность возникновения магнитной бури рано утром в воскресенье в 30%. Это означает, что буря будет относительно слабой.
Обновлено в 00:15