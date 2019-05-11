Политика

На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с РоссиейРИА Новости 18:29

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе. Об этом он рассказал в интервью Liga.net. По его словам, наблюдается естественный спад количества поездок из Украины в Россию.
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Владимир Омелян
В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла.
— Владимир Омелян, украинский дипломатРИА Новости 18:29

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Украинский дипломат и политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года.
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