На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с РоссиейРИА Новости 18:29

В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе. Об этом он рассказал в интервью Liga.net. По его словам, наблюдается естественный спад количества поездок из Украины в Россию.

На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией

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