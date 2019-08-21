Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.

На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке

Политика Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.

Здоровье Из-за неизвестной патологии 10 лет волгоградку считали беременной На протяжении 10 лет знакомые интересовались, не беременна ли она, а поход в магазин заканчивался слезами.

Кино Умерла актриса Александра Назарова На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.

Экономика Трамп допускает снижение налогов в США Президент США Дональд Трамп допускает, что налоги в Соединённых Штатах могут быть снижены для того, чтобы стимулировать экономику.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy M30s получит аккумулятор на 6000 мАч Последний станет заменой Exynos 7904. Когда будет представлена эта модель смартфона пока неизвестно.

Футбол Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем У главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли проблемы с игроками своей команды, утверждает Le Parisien.

Армия и оружие РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Политика Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7 Президенты США и Франции провели телефонный разговор во вторник, где обсудили приглашение Москвы на саммит G7 в следующем году.

Политика Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2» Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.

Происшествия Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии Запланированную встречу с премьер-министром Дании отменил президент США Дональд Трамп, 21 августа сообщил он на своей странице в Twitter.

Политика Радиационный фон после аварии в Северодвинске не повышен, заявил Путин Угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет, заявил президент России Владимир Путин.

Политика Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".

Общество В России отмечается стремительная убыль населения По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.

Политика Трамп призвал Apple покинуть Китай Президент США Дональд Трамп заявил, что американская корпорация Apple должна перенести производство продукции из Китая и покинуть эту страну.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Кино Netflix снимет комедию про «Евровидение» Стриминговый сервис Netflix создаст комедию про конкурс "Евровидение". Кинокомпания намерена создать фильм о "Евровидении".

Наука Раскрыт секрет самой прочной паутины По конструкции паутина Caerostris darwini принципиально не отличается от сетей хорошо знакомых нам крестовиков, но ее прочность делает нить популярным объектом исследований с момента обнаружения вида в 2001 году.

Экономика Хакеры украли более 272 млн рублей с банковских счетов Хакерская группа Silence в период с июня 2016 года по июнь 2019 года украла с банковских счетов не менее 272 млн рублей, следует из отчёта исследовательской компании Group-IB.

Происшествия Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.

Шоу-бизнес Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.