На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке. Напомним, глава Франции в сообщении в Facebook на русском языке сообщил о том, что Россия — "глубоко европейская страна". Также президент отметил, что верит в Европу "от Лиссабона до Владивостока".

На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке

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