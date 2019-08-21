Политика
На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языкеРЕН ТВ вчера в 23:11
На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке. Напомним, глава Франции в сообщении в Facebook на русском языке сообщил о том, что Россия — "глубоко европейская страна". Также президент отметил, что верит в Европу "от Лиссабона до Владивостока".
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Пост Макрона на русском языке привел в бешенство украинских политиков
Московский Комсомолецвчера в 21:28
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 03:32, Ашберн
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Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой
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В Оренбурге вынужденно сел самолет «Уральских авиалиний»
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Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
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Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
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Экономика
Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж
В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.
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Бигэн сообщил, что отказывается от предлагаемого ему президентом США Дональдом Трампом поста посла в России, чтобы сосредоточиться на достижении прогресса по денуклеаризации Северной Кореи.
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Обновлено в 00:12
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Назван оператор с самым быстрым мобильным интернетом в РФ
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Происшествия
В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми
В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
В России создают новый компактный пистолет для спецслужб
Обновлено вчера в 20:05
Армия и оружие
Сирийская армия продолжает наступление на боевиков
Артиллерия и авиация сирийской армии ведут бомбардировку районов, в которых до сих пор скрываются террористы.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
«Барселона» заказала форму с фамилией Неймара
Обновлено в 03:20
Здоровье
В Пекине женщина заразилась птичьим гриппом H5N6
В Пекине зафиксировали случай заражения человека птичьим гриппом H5N6, утверждается в опубликованном в среду сообщении центра по контролю и профилактике заболеваний столицы Китая.
Обновлено в 01:57
Транспорт
ФАС заявила о подорожании билетов на рейсах с Superjet на 20%
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, по которым летает Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными лайнерами.
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Количество погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80 человек. Ранения различной степени тяжести получили 182 человека.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Москве мужчина отказывается возвращать гитару за 500 тысяч рублей
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Обновлено в 02:45
Транспорт
Количество перелетов из нового саратовского аэропорта сокращается
Авиакомпании сокращают количество рейсов из нового саратовского аэропорта «Гагарин», который начал принимать рейсы 20 августа.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Космос
Таинственное внутреннее ядро Земли может быть наконец объяснено наукой
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Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
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Здоровье
В России увеличилось число больных рассеянным склерозом
В России за пять лет выросло число пациентов с рассеянным склерозом. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
Обновлено в 03:13
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Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Политика
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Накануне, 20 августа, новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию, в нецензурной форме высказавшегося в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире своей передачи.
Обновлено в 02:09