Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языкеЕвразия Daily 00:15
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Пост Макрона на русском языке привел в бешенство украинских политиков
Московский Комсомолецвчера в 21:28
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:02, Ашберн
Армия и оружие
Северная Корея обвинила США в срыве диалога
Именно Вашингтон нагнетает напряженность в регионе, говорится в статье центральной северокорейской газеты Rodong Sinmun.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено 19 августа в 07:46
Происшествия
В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев
Обновлено вчера в 10:42
Технологии
Медиаплатформа Likee назвала Россию своим ключевым рынком
Создатели социальной медиаплатформы Likee считают Россию одним из ключевых рынков для развития своего приложения.
Обновлено в 01:31
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессом
Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Финансы
«Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда
В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.
Обновлено 19 августа в 06:45
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Сибири произошла серия землетрясений
Обновлено в 00:58
Транспорт
В Приамурье восстановили половину пострадавших от паводка дорог
Половина из более 500 км пострадавших от паводка дорог в Амурской области восстановлена, сообщил в среду журналистам на пресс-конференции региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика
Чистая прибыль «Норникеля» выросла почти в два раза
«Таймырский телеграф» – Чистая прибыль «Норникеля» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) с января по июнь составила 2,99 млрд долларов, или около 200 млрд рублей.
Обновлено в 01:22
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Политика
Трамп: Салливан может стать послом США в России
Первый заместитель главы Госдепартамента Джон Салливан может претендовать на пост посла США в России, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Жаркий влажный день пообещали москвичам 21 августа
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено вчера в 00:08
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
Полиция начала поиск участников ночной перестрелки в Краснодаре
Полиция устанавливает участников перестрелки, произошедшей ночью на улице в Краснодаре, а также возможных пострадавших, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 01:20
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Популяция фламинго в московском зоопарке достигла 46 особей
Московский зоопарк стал рекордсменом России по числу проживающих в неволе фламинго.
Обновлено в 00:51
Политика
Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено вчера в 10:25
Экономика
Китайцы активнее остальных туристов тратят деньги в России
Китайцы активнее остальных туристов тратят деньги в России, приезжая к нам в страну.
Обновлено в 01:10
Технологии
Назван оператор с самым быстрым мобильным интернетом в РФ
Сообщество Iphones.ru провело тест и определило оператора с самым быстрым мобильным интернетом в России.
Обновлено в 00:48
Здоровье
В Минздраве заявили о росте числа больных рассеянным склерозом
В России за последние пять лет число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось почти на 20 тыс. человек.
Обновлено в 00:00
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие
Япония занялась разработкой нового малозаметного истребителя
Напомним, в мае 2018 года сообщалось, что кабмин Японии собрался потратить около 3 трлн иен (около 28 млрд долларов) на разработку для своих ВВС нового «стелс»-истребителя на базе американских F-35 и F-22, чтобы к 2030 году провести наконец замену устаревающих F-2.
Обновлено в 01:09
Политика
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.
Обновлено 19 августа в 21:33
Политика
Ведущие «Рустави-2» в знак протеста уволились в прямом эфире
Ведущие программы «Курьер» телекомпании «Рустави-2» Михаил Сесиашвили и Диана Джоджуа в прямом эфире во вторник вечером заявили, что уходят с канала в знак протеста против решения руководства ТВ уволить ряд журналистов, включая Георгия Габунию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР
Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который арестован по обвинению во взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия
«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Обновлено вчера в 17:38