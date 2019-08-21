Политика

На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языкеЕвразия Daily 00:15

Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
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