Политика

На Украине радикалы и раскольники избили прихожан и захватили храм УПЦРИА Новости 01:52

В Тернопольской области члены экстремистского движения "Правый сектор"* и сторонники "новой церкви" Украины избили прихожан канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ. Инцидент произошел накануне в селе Гнездичное.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В УПЦ заявили о захвате «Правым сектором» церкви на западе Украины

Коммерсантъ02:34

На Украине сторонники «новой церкви» с помощью радикалов захватили храм канонической УПЦ

ТАСС02:23

Сторонники ПЦУ и «Правый сектор» избили прихожан храма на Украине

Известиявчера в 21:53

На Украине радикалы и раскольники избили прихожан и захватили храм УПЦ

РИА Новости01:52

Радикалы и раскольники захватили храм УПЦ в Тернопольской области Украины

Православие и Мир02:49

Прихожан храма на Украине избили бойцы «Правого сектора»

News.ruвчера в 23:46

В УПЦ заявили о захвате радикалами ещё одного храма на Украине

RT на русском01:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:00, Ашберн
Политика

Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России

Китайские ракеты малой и средней дальности представляют угрозу для России, поэтому Пекин необходимо привлечь к новому договору о разоружении.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

В ЕАО проверят информацию об отказе полиции перевозить трупы в морг

Поводом для разбирательства стал телевизионный сюжет, в котором сообщалось, что жителям Ленинского района ЕАО приходится самостоятельно отвозить тела умерших родственников в морг и помещать их в холодильники.
Обновлено в 01:32
Экономика

Названы регионы с самыми недобросовестными плательщиками кредитов

Согласно результатам исследования агентства «РИА Рейтинг», жители Ингушетии возглавили рейтинг регионов с просроченной задолженностью по кредитам.
Обновлено в 01:19
Экономика

Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России

Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

В Сети появились видео разрушений после торнадо в США

В Сети появились несколько видеозаписей, на которых можно увидеть последствия торнадо, прошедшего в американских штатах Алабама и Джорджия.
Обновлено в 00:40
Происшествия

В Москве по фактам самостроя возбуждено 10 уголовных дел

В Москве по фактам появления самостроя возбуждено десять новых уголовных дел, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры столицы Людмилу Нефёдову.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие

Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире

Обновлено в 02:27
Политика

Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети

Обновлено вчера в 23:03
Политика

Болтон пригрозил тем, кто против возвращения Гуаидо в Венесуэлу

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что попытки помешать возвращению провозгласившего себя президентом оппозиционера Хуана Гуаидо в Венесуэлу вызовут активное противодействие США и международного сообщества.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Познер объяснил бедность россиян отставанием от Запада на 40 лет

Телеведущий Владимир Познер выразил уверенность, что бедность жителей России связана с отставанием в сегменте производительности труда от стран «Большой семерки» на 40 лет.
Обновлено в 01:48
Общество

Болельщицу на Универсиаде увезли в роддом с соревнований по керлингу

Болельщицу увезли в роддом прямо с соревнований по керлингу в рамках зимней Универсиады в Красноярске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:31
Политика

Глава «Нафтогаза» предрек Украине полную потерю газового транзита

Газотранспортная система Украины станет полностью невостребованной после строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире украинского «5 канала».
Обновлено вчера в 17:49
Спорт

Сергей Устюгов: «Когда показываешь результат, тебя все любят и облизывают. Только оступился – сразу съедают»

В большом интервью "СЭ" Устюгов объяснил, как относится к этим результатам, поделился планами на будущее, жестко высказался о лишних людях в сборной России, прояснил свое отношение к Дмитрию Губерниеву и назвал лыжника, с кем бы подрался по правилам ММА.
Обновлено в 01:30
Общество

Разница тарифов на вывоз мусора в регионах достигла почти 27 раз

Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) различаются в 26,6 раз, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем

США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 18:47
Транспорт

РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы

Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас единая платформа для продажи железнодорожных и автобусных билетов тестируется отдельными дочерними компаниями РЖД, например, Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия

Следовательница написала заявление об избиении полицейским

МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.
Обновлено вчера в 11:25
Спорт

Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке на Универсиаде

Российская биатлонистка Наталья Гербулова одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:36
Общество

Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан

Институт Генплана использовал данные операторов при доработке Московского железнодорожного узла и Московских центральных диаметров в 2017 – 2018 гг. А когда разрабатывали территориальную схему Троицкого и Новомосковского округов Москвы, по аналитике операторов удалось скорректировать (увеличить) данные о количестве жителей и работающих в новой Москве, вспоминает представитель института.
Обновлено вчера в 16:29
Политика

Испанские СМИ пожалели сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев

Обновлено вчера в 14:20
Футбол

В Турции футболист пронес на матч лезвие и начал резать соперников

Страшный инцидент произошел во время матча третьего по силе турецкого дивизиона между командами "Амедспор" и "Сакарьяспор".
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Черном море прекратился пожар на горевшем полтора месяца танкере

Обновлено в 02:52
Политика

В США предложили противодействовать «российскому влиянию» в Венесуэле

В конгресс США внесён законопроект с требованием оценить угрозу «российского влияния» на Венесуэлу и разработать стратегию противодействия.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы

Рубль умеренно растет к доллару и евро на открытии торгов

Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Заместителя директора городских электросетей убили в Орске

Замдиректора Орского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" Дмитрия Шевелева нашли убитым в Оренбургской области.
Обновлено в 02:45
Экономика

АФК «Система» приобрела долю в производителе «Ессентуков»

В начале 2018 г. «Аква инвест» стал владельцем завода в Ставропольском крае, затем вместе с подконтрольной государству компанией «Кавминкурортресурсы» (КМКР; крупнейший недропользователь в Кавказских Минеральных Водах) создал компанию «Холдинг аква», которая стала при участии еще одного крупного недропользователя – «Холод розлива» выпускать бутилированную воду: «Ессентуки» № 4 и № 17, «Нарзан», «Славяновскую» и «Нагутскую».
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу у роддома в Санкт-Петербурге

Издание «Петербургский дневник» уточняет, что инцидент произошел возле родильного дома № 9. Водитель автомобиля, личность которого не установлена, выстрелил в лицо жертвы из газового пистолета.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Отец Децла ответил на обвинения вдовы репера

Отец рэпера Кирилла Толмацкого [Децл] Александр Толмацкий ответил на слова его вдовы Юлии о том, что родители супруга "объявили ей войну".
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Автомобиль сбил двух пешеходов на юго-западе Москвы

МОСКВА, 4 марта. / ТАСС/. Автомобиль сбил двух пешеходов на улице Обручева на юго-западе Москвы.
Обновлено в 01:32
Политика

Социологи заявили о снижении влияния президента и ФСБ на жизнь в стране

По мнению респондентов, самым влиятельным институтом остается президент, хотя оценку его роли в жизни страны россияне снизили с 4,7 до 4,2 балла (влиятельность оценивалась по пятибалльной шкале, где 5 — наивысшая оценка роли института).
Обновлено в 02:53
ещё по теме
Главное