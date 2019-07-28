Бывший шеф-редактор украинского журнала Forbes Максим Кухар призвал украинские власти начать немедленную подготовку к вторжению на территорию России.

Киев призвали к немедленному военному вторжению в Россию

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