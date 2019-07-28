Политика

Киев призвали к немедленному военному вторжению в РоссиюТруд 05:47

Бывший шеф-редактор украинского журнала Forbes Максим Кухар призвал украинские власти начать немедленную подготовку к вторжению на территорию России.
Читать в источнике
Комментировать495

Подробнее о событии

В Сети высмеяли украинского журналиста, который призвал ввести войска в Россию

Life.ru00:21

Нездоровые фантазии об украинском вторжении в Россию

News.ru07:40

Украинского журналиста высмеяли за идею ввести войска в Россию

Взгляд.ру01:44

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Газета.Ru03:20

Они в это действительно верят

РЕН ТВ08:20

В Сети высмеяли украинского журналиста, призвавшего ввести войска в Россию

РИА Новостивчера в 22:19

На Украине призвали ввести войска в Россию

Lenta.ruвчера в 15:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:10, Вашингтон
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» покинул МКС

Обновлено в 07:48
Технологии

Спутниковая система OneWeb не смогла пробиться на российский рынок

Британский разработчик глобальной системы широкополосного спутникового интернета OneWeb не смог получить частоты, чтобы начать работать в России, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 08:25
Наука

Почему покойники излучают радиацию и чем это грозит

Узнав о дозе препарата, медики неделю изучали крематорий с помощью счетчика Гейгера и детекторов изотопов.
Обновлено в 06:18
Общество

В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Футбол

Форвард «Ливерпуля» спонсировал строительство школы в родной деревне

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане построит школу в своей родной деревне.
Обновлено в 09:32
Футбол

Кокорин и Мамаев сообщили об условиях содержания в колонии

Обновлено в 09:46
Армия и оружие

В России началось серийное производство истребителей Су-57

Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры

В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Недвижимость

В России выросли объёмы жилищного строительства

Рост к первому полугодию 2018 года составил 2,5% к I полугодию 2018 г. Рекордсменом среди регионов по жилищному строительству стала Московская область — здесь сдано порядка 11% всех возведенных в стране многоэтажек.
Обновлено в 09:47
Общество

«Росконтроль» отчитался о проверке зубных паст

«Росконтроль» проверил зубные пасты, представленные на отечественном рынке, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт организации.
Обновлено в 09:39
Политика

Названы кандидаты на пост премьер-министра Украины

В администрации главы Украины Владимира Зеленского выбирают кандидата на пост-премьер министра, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 06:55
Общество

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

Завершился международный музыкальный фестиваль «Жара»

Светлана Лобода и Тимати стали настоящими звёздами закрытия четвёртого музыкального фестиваля «Жара», который прошёл в Баку.
Обновлено в 08:32
Хоккей

Василевский продлил контракт с «Тампа Бэй»

Обновлено в 09:40
Кино

Компания Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам

Обновлено в 09:04
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Политика

Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Музыка

Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем Игоря Крутого

Премьер-министр России Дмитрий Медведем поздравил отечественного композитора Игоря Крутого с 65-летием, направив ему соответствующую телеграмму.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Илью Яшина арестовали на 10 суток

Обновлено в 08:43
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Политика

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник

Обновлено в 07:28
Происшествия

Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП

"В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Общество

Названы востребованные рабочие профессии в России

Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Экс-замглавы ФСИН Коршунов признан виновным в хищении 263 млн рублей

Обновлено в 09:37
Политика

ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму

Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации поступили в Центризбирком России.
Обновлено в 07:56
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Москве в чемодане обнаружена убитая девушка

На западе Москвы обнаружено тело девушки в чемодане.
Обновлено вчера в 04:32
Технологии

Mail.ru внедрит свой почтовый сервис в бортовую систему новых КамАЗов

Компания Mail.ru попытается внедрит свою популярную почту в бортовую систему «КамАЗа», информирует информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:38
ещё по теме
Главное