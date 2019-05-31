Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате властиРИА Новости 08:51
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
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Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Обновлено в 05:19
Происшествия
Извержение вулкана Этна в Италии попало на видео
Обновлено в 07:37
Политика
ВЦИОМ зафиксировал очередное падение уровня доверия Путину
В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа о падении уровня доверия к Путину, говорил в четверг, 30 мая, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:34
Политика
Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам
Владимир Путин присвоил имена великих россиян 44 аэропортам.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости
Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного.
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн
Со слов президента Украины Владимира Зеленского, Киев ведет "две войны" – с Россией и с коррупцией внутри страны, несущей угрозу прежде всего для экономики Украины, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее Собчак дизайнеру
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.
Обновлено в 07:24
Общество
Чиновницу лишили премии за совет россиянам поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи показала странное платье на красной дорожке
Выход знаменитости на красную ковровую дорожку в Мадриде назвали запоминающимся, но провальным.
Обновлено в 03:18
Общество
Козак поручил выделить ₽1 млрд проживающим в аварийной зоне под Пермью
Жителям Березников, проживающим в зоне техногенной аварии на руднике «Уралкалия», выделят 1,037 млрд руб. на социальные выплаты.
Обновлено в 09:37
Общество
Названы сферы труда, где наиболее востребованы пенсионеры
Ранее сообщалось, что самыми востребованными профессиями в РФ были названы повар и продавец-кассир.
Обновлено в 04:11
Общество
Машков поддержал БДСМ-школьников перед депутатами
Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков выступил в Госдуме в защиту школьников из Владивостока, устроивших выпускной в БДСМ-костюмах.
Обновлено в 10:55
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Политика
В России могут полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Политика
Минобрнауки просит прекратить «медийные атаки» на ВАК
Минобрнауки России и ВАК «открыты для прямого диалога со всеми заинтересованными участниками процесса в стремлении наладить работу научной системы во всех ее компонентах», заверили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:23
Футбол
Футболист «Зенита» Панюков может перейти в «Ростов»
Обновлено в 08:17
Происшествия
Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену
Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.
Обновлено в 11:01
Экономика
Ректор Горного университета вновь заработал больше других глав вузов
Как подсчитал РБК, господин Литвиненко вновь стал лидером по доходам среди руководителей российских вузов.
Обновлено в 10:06
Общество
Росреестр перечислил штрафы для дачников
Росреестр перечислил штрафы, которые грозят дачникам за различные нарушения.
Обновлено в 05:16
Футбол
За Дзюбу не проголосовал только «Локо»
Обновлено в 08:25
Политика
Экс-консул Эквадора подтвердил сообщение о пытках в отношении Ассанжа
Бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес в беседе с РИА Новости назвал убедительным заявление спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о применении жестоких психологических методов воздействия на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 10:21
Общество
В Роструде работодателей призвали сокращать рабочий день в жару
Роструд напомнил работодателям о режиме работы и отдыха в жару, пишет «Российская газета» со ссылкой на федеральную службу.
Обновлено в 03:35
Баскетбол
«Торонто» переиграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА
«Торонто» дома одержал победу над «Голден Стэйт» в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, встреча завершилась со счетом 118:109.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
МИД: Россия расширит чёрный список представителей ЕС
Российская сторона расширит ответный список представителей стран и институтов Европейского союза, которым запрещён въезд на территорию России.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Девочка из России упала с балкона турецкого отеля
Маленькая россиянка на отдыхе в Турции упала с балкона отеля. Врачи диагностировали у нее повреждения шеи и подбородка.
Обновлено в 09:14
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Интернет
Apple, Google и Microsoft отказались предоставлять данные спецслужбам
Авторами эссе являются сотрудники GCHQ Иэн Леви и Криспин Робинсон.
Обновлено в 04:05
Кино
Финал «Игры престолов» придумал Джордж Мартин
Айзек Хемпстед-Райт, сыгравший Брана Старка, рассказал в документальном фильме HBO о съемках «Игры престолов» о том, что писатель утвердил каждый кадр в финальном сезоне.
Обновлено в 11:01
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы на два дня
Новогодние каникулы в 2020 году могут продлиться восемь дней, а не десять, как это было в 2018 и 2019 годах.
Обновлено в 06:38