На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате властиРИА Новости 08:51

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

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