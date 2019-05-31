На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате властиРИА Новости 08:51

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

с чего всё началось

Друзья, информирую, что ГБР начало расследование факта захвата Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия.

В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

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