Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате властиРИА Новости 08:51

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
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На Украине начали новое расследование против Порошенко

Коммерсантъ12:10

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Газета.Ru08:52

На Украине начали расследование «захвата» Порошенко государственной власти

ТАСС09:48

На Украине открыли дело о захвате власти против Порошенко

RT на русском09:15

Против Порошенко стали расследовать дело о захвате власти

Царьград09:56

Юрист заявил о начале расследования о захвате Порошенко власти

РБК10:43

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

РИА Новости08:51
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Политика

Совбез Украины проведет специальное заседание по энергобезопасности

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины через две недели проведет заседание, посвященное проблемам энергетической безопасности.
Обновлено в 11:15
Общество

В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера

Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.
Обновлено в 12:35
Авто

Audi A5, A7 и Q5 получили лимитированную версию Exclusive Edition

Российские дилеры Audi начали продажи моделей Audi A7 Sportback, Audi A5 Coupe и Audi Q5 в лимитированной серии Exclusive Edition.
Обновлено в 09:56
Политика

В Кремле отреагировали на данные Росстата по доходам россиян

Официальный пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым половине граждан хватает финансов только на еду.
Обновлено вчера в 05:31
Политика

Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Италии извергается вулкан Этна

На острове Сицилия активизировалась Этна — крупнейший действующий вулкан Европы.
Обновлено в 06:18
Здоровье

Неврологическое отделение откроется в Московской областной детской больнице

Обновлено в 03:46
Космос

NASA выложило рентгеновский снимок Вселенной

Обновлено в 12:42
Политика

Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным

В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено в 07:20
Политика

Киевский вуз счел образование на украинском невозможным

Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Вологде арестовали приемную мать избитого до смерти мальчика

В Вологде суд арестовал приемную мать семилетнего мальчика, который был жестоко избит в семье. Ребенок умер, не приходя в сознание.
Обновлено в 12:54
Политика

Косово объявило пострадавшего россиянина персоной нон грата

Власти самопровозглашенной республики Косово провозгласили персоной нон грата пострадавшего от рук косовских полицейских российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Собчак выставила униженную Бузову виновницей скандала с дизайнером

Как писал сайт kp.ru, Ксения Собчак во время своего шоу "Осторожно, Собчак!" призналась, что один из ее хороших знакомых, некий модный дизайнер выступил против того, чтобы певица и телеведущая Ольга Бузова носила его одежду.
Обновлено в 10:40
Политика

В России могут полностью запретить тонировку автомобилей

Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Здоровье

Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака

Обновлено в 10:56
Армия и оружие

США рассекретили «самолет Судного дня»

США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК.
Обновлено в 12:43
Гаджеты

Прошивка EMUI 9.1 пришла ещё на 14 смартфонов Huawei и Honor

Ранее Huawei пообещала, что EMUI 9.1 в конце концов станет доступна на 49 моделях смартфонов и планшетов Huawei и Honor.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

В Сети появились кадры испытаний новейшего бомбардировщика Ту-22М3М

Как можно заметить, передовой вариант дальнего бомбардировщика легко справляется с поставленными задачами, даже в самых трудных погодных условиях.
Обновлено в 10:35
Гаджеты

Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней

Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.
Обновлено в 08:12
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Экономика

Россиянам разрешат получать пенсии по старому пенсионному возрасту

Обновлено вчера в 03:43
Музыка

Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети»

Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».
Обновлено в 07:39
Общество

В Кузбассе чиновник выпил воду с червями

Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.
Обновлено в 11:54
Политика

ВЦИОМ заявил о росте рейтинга одобрения работы Путина

Уровень одобрения работы президента России Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3% — до 64,5%. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на официальном сайте организации.
Обновлено в 09:26
Экономика

В Петербурге откроют четыре завода за 10 млрд рублей

В пятницу, 31 мая, экспертный совет Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» одобрил четыре инвестиционных проекта на 10 млрд рублей.
Обновлено в 09:47
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Здоровье

В Воронежской области объявили карантин из-за бруцеллеза

В управлении Россельхознадзора сообщили о вспышке бруцеллеза у коз и овец в селе Красное, а также коров - в селе Алферовка Новохоперского района.
Обновлено в 07:26
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Андрей Владимирович Портнов
Украинский юрист
Советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
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