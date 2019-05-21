Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о госизменеRT на русском 06:56
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Энергетика
«Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Петербурге
«Лахта центр» – общественно-деловой комплекс в Петербурге, который строится для «Газпрома» с 2012 г. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 м. «Лахта центр» является самым высоким зданием Европы.
Обновлено в 06:04
Игры
Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4
Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
Обновлено в 06:29
Космос
Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K
Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти в страны ЕС
"Укртранснафта" в соответствии с согласованным операторами "Дружбы" графиком в полночь 20 мая возобновила транзит российской нефти европейским потребителям, прокачав с начала суток четыре тысячи тонн нефти в направлении ЕС, но приостановила прокачку, чтобы провести дополнительные технологические операции по замещению нефти после сообщения сообщение от венгерской нефтегазовой компании MOL.
Обновлено в 05:39
Политика
На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Раду
Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.
Обновлено в 07:20
Общество
Индекс окрошки: Сколько стоит приготовить самый популярный летний суп
Ожидаемо самый дорогой ингредиент - колбаса (102 рубля), а также - квас, который входит в классический вариант окрошки (53 рубля).
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Навальнисты: Силовиков опрашивают о готовности стрелять по митингующим
Боец спецназа на условиях анонимности рассказал сотрудникам штаба Навального в Тюмени, что в начале 2019 года люди из Минобороны проводили в его части опросы военнослужащих о готовности стрелять в митингующих.
Обновлено в 06:32
Футбол
«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Общество
Путину рассказали о тяжести «золотой медали»
Российские школьники еще дохаживают в школу последние дни перед каникулами, а Владимир Путин на встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой уже подвел итоги учебного года.
Обновлено в 06:30
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от платформы Android
Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны.
Обновлено вчера в 00:58
Политика
Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами
Полномочный представитель президента Российской Федерации Сергей Меняйло в ходе сегодняшнего совещания в правительстве Хакасии предрек молодому губернатору Валентину Коновалову "плаху с топорами".
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Орбакайте поздравила старшего сына трогательным архивным видео
Орбакайте поздравила старшего сына трогательным архивным видео Сегодня Никита Пресняков празднует день рождения.
Обновлено в 05:02
Наука
Самки бонобо сосватали своих сыновей
Обновлено в 06:06
Политика
Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве
Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Авто
Кроссовер Audi Q5 получит гибридный двигатель
После запуска E-Tron Quattro и китайского Q2 L E-Tron (удлиненная и электрическая версия кроссовера, предназначенного только для Китая), стало известно о еще одной модели Audi, которая получил электромотор.
Обновлено в 07:19
Общество
В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма
В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика
Счетная палата сомневается в росте доходов россиян
В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России
20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
NYT рассказала о сексуальных домогательствах в армии Украины
Как отмечает NYT, 24-летняя девушка стала первой, кто открыто заговорил о сексуальном харассменте в украинской армии.
Обновлено в 06:10
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
«Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс — заключительный для Ту-134 авиакомпании "Алроса"», — говорится в посте.
Обновлено в 05:26
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 появились в продаже
На одном из сайтов бесплатных объявлений в продаже появились уникальные ЗИЛ-133ГЯ с новой резиной и без пробега.
Обновлено в 00:58
Общество
Новая резиденция патриарха Кирилла обойдется бюджету в 2,8 млрд рублей
Сумма госконтракта составляет 2,8 млрд рублей, и все работы по проекту находятся под грифом «секретно».
Обновлено в 06:55
Автоспорт
Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
В Москве загорелся бизнес-центр «Кутузов Тауэр»
"Происходило загорание кондиционера на 19-м этаже административного здания по адресу: улица Ивана Франко, дом 8. Проведена эвакуация 700 человек", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:00