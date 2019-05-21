На Украине против Порошенко возбудили дело о госизменеRT на русском 06:56

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

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