Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизменеRT на русском 06:56

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

РБК07:27

На Порошенко открыли уголовное дело из-за инцидента в Керченском проливе

Lenta.ru07:20

Порошенко обвинили в госизмене

Газета.Ruвчера в 18:31

В Государственное бюро расследований Украины поступило заявление на Порошенко

ТАСС06:29

Дело о госизмене первых лиц Украины открыли в Киеве

News.ru05:58

Против Порошенко возбудили дело о госизмене после Керченской провокации

ФАН07:21

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

RT на русском06:56
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Энергетика

«Газпром» стал владельцем небоскреба «Лахта центр» в Петербурге

«Лахта центр» – общественно-деловой комплекс в Петербурге, который строится для «Газпрома» с 2012 г. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 м. «Лахта центр» является самым высоким зданием Европы.
Обновлено в 06:04
Игры

Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4

Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
Обновлено в 06:29
Космос

Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K

Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено вчера в 13:17
Политика

«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти в страны ЕС

"Укртранснафта" в соответствии с согласованным операторами "Дружбы" графиком в полночь 20 мая возобновила транзит российской нефти европейским потребителям, прокачав с начала суток четыре тысячи тонн нефти в направлении ЕС, но приостановила прокачку, чтобы провести дополнительные технологические операции по замещению нефти после сообщения сообщение от венгерской нефтегазовой компании MOL.
Обновлено в 05:39
Политика

На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Раду

Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.
Обновлено в 07:20
Общество

Индекс окрошки: Сколько стоит приготовить самый популярный летний суп

Ожидаемо самый дорогой ингредиент - колбаса (102 рубля), а также - квас, который входит в классический вариант окрошки (53 рубля).
Обновлено в 07:13
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Навальнисты: Силовиков опрашивают о готовности стрелять по митингующим

Боец спецназа на условиях анонимности рассказал сотрудникам штаба Навального в Тюмени, что в начале 2019 года люди из Минобороны проводили в его части опросы военнослужащих о готовности стрелять в митингующих.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Футбол

«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Общество

Путину рассказали о тяжести «золотой медали»

Российские школьники еще дохаживают в школу последние дни перед каникулами, а Владимир Путин на встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой уже подвел итоги учебного года.
Обновлено в 06:30
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от платформы Android

Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны.
Обновлено вчера в 00:58
Происшествия

С Патриарших украли знак «Запрещено разговаривать с неизвестными»

Обновлено в 02:53
Политика

Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами

Полномочный представитель президента Российской Федерации Сергей Меняйло в ходе сегодняшнего совещания в правительстве Хакасии предрек молодому губернатору Валентину Коновалову "плаху с топорами".
Обновлено в 05:33
Происшествия

Тальков-младший заплатил 200 тысяч за повторную езду пьяным

Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Орбакайте поздравила старшего сына трогательным архивным видео

Орбакайте поздравила старшего сына трогательным архивным видео Сегодня Никита Пресняков празднует день рождения.
Обновлено в 05:02
Наука

Самки бонобо сосватали своих сыновей

Обновлено в 06:06
Политика

Песков объяснил рост зарплат в Кремле и правительстве

Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства вернули урезанные несколькими годами ранее 10% заработной платы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:32
Авто

Кроссовер Audi Q5 получит гибридный двигатель

После запуска E-Tron Quattro и китайского Q2 L E-Tron (удлиненная и электрическая версия кроссовера, предназначенного только для Китая), стало известно о еще одной модели Audi, которая получил электромотор.
Обновлено в 07:19
Общество

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено вчера в 12:14
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика

Счетная палата сомневается в росте доходов россиян

В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России

20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили

Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

NYT рассказала о сексуальных домогательствах в армии Украины

Как отмечает NYT, 24-летняя девушка стала первой, кто открыто заговорил о сексуальном харассменте в украинской армии.
Обновлено в 06:10
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

«Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс — заключительный для Ту-134 авиакомпании "Алроса"», — говорится в посте.
Обновлено в 05:26
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 появились в продаже

На одном из сайтов бесплатных объявлений в продаже появились уникальные ЗИЛ-133ГЯ с новой резиной и без пробега.
Обновлено в 00:58
Общество

Новая резиденция патриарха Кирилла обойдется бюджету в 2,8 млрд рублей

Сумма госконтракта составляет 2,8 млрд рублей, и все работы по проекту находятся под грифом «секретно».
Обновлено в 06:55
Автоспорт

Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

В Москве загорелся бизнес-центр «Кутузов Тауэр»

"Происходило загорание кондиционера на 19-м этаже административного здания по адресу: улица Ивана Франко, дом 8. Проведена эвакуация 700 человек", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:00
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