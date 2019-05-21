Политика

Против Порошенко возбудили дело о госизменеГазета.Ru 08:56

Украинские суда были задержаны вместе с экипажами. Кроме того, Порошенко атакуют и с других сторон. В частности, ранее генпрокуратура Украины (ГПУ) начала досудебное расследование по делу о давлении экс-президента на судей по делу о национализации "Приватбанка".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Газета.Ru08:56

Порошенко за Януковичем: против экс-президентов Украины возбудили одинаковые дела о госизмене

Вести.Ru08:53

В Государственное бюро расследований Украины поступило заявление на Порошенко

ТАСС06:29

На Порошенко открыли уголовное дело из-за инцидента в Керченском проливе

Lenta.ru07:20

В Госдуме оценили дело о госизмене против Порошенко

RT на русском07:39

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

РБК07:27

Дело о госизмене первых лиц Украины открыли в Киеве

News.ru05:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Экономика

Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года

Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Кино

Глеб Панфилов закончил снимать «Один день Ивана Денисовича»

Обновлено вчера в 17:27
Шоу-бизнес

Жена Гогена Солнцева устроила драку в санатории

Обновлено в 07:45
Общество

В Екатеринбурге демонтируют забор на месте строительства собора

Забор на месте строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга демонтируют.
Обновлено вчера в 10:55
Политика

Причины трагедии в керченском колледже установлены — Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе целевого выездного совещания в Ливадии рассказал о проблемах антитеррористической защищенности объектов в Крыму, которые в том числе привели к трагедии в Керченском политехническом колледже в октябре прошлого года.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином

Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Происшествия

ГИБДД возбудила дело в отношении Загитовой

Обновлено в 07:29
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Политика

Главред «Коммерсанта» подписал заявления 11 уволившихся журналистов

Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин подписал заявления об увольнении 11 журналистов издания.
Обновлено в 07:31
Общество

Кейт Миддлтон посетила Цветочное шоу в Челси в красивых кюлотах

Кейт Миддлтон посетила Цветочное шоу в Челси в красивых кюлотах.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Задержан вице-губернатор Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.
Обновлено в 05:12
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике

Щелковский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Гагарина тяжело переживает разрыв с Меладзе

Полина Гагарина получила признание широкой публики в то время, когда сотрудничала с Константином Меладзе.
Обновлено в 07:12
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Наука

Люди высшего социального класса склонны преувеличивать свои способности

Еще два исследования, в которых приняли участие более 1400 участников, выявили аналогичную связь между социальным классом и самоуверенностью.
Обновлено в 08:29
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от Android

Смартфоны Huawei лишатся обновлений операционной системы Android из-за того, что китайская компания попала в черный список США.
Обновлено вчера в 01:35
Происшествия

Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте

Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Кино

Джордж Мартин высказался о книжном финале «Игры престолов»

Американский писатель, автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал о финале «Игры престолов» в своих книгах.
Обновлено в 08:16
Футбол

Хави: «Гризманн обидел игроков „Барселоны“ своим поведением»

Хави отметил, что в прошлом году Гризманн обидел клуб и её игроков, отказавшись от трансфера.
Обновлено в 09:00
Политика

Зеленский решил распустить Раду

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
Обновлено вчера в 04:19
Армия и оружие

Убийство комбата ДНР попало на видео

Обновлено в 06:54
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Культура

Разведчики призывают снимать больше российских фильмов о шпионах

Пара российских разведчиков Елена Вавилова и Андрей Безруков выступили с предложением об увеличении количества фильмов о наших разведчиках.
Обновлено в 08:37
Космос

Океан жидкости может сохраняться под поверхностью Плутона до сих пор

Обновлено в 02:59
Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке

Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Кино

Последняя серия «Игры престолов» поставила рекорд по числу зрителей

До «Игры престолов» рекорд среди сериалов HBO принадлежал «Клану Сопрано», премьерную серию четвертого сезона в 2002 году посмотрели 13,4 миллиона человек.
Обновлено в 08:23
Политика

Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике.
Обновлено в 07:01
Футбол

Футболист ЦСКА Фернандес может перейти в «Атлетико»

Защитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Марио Фернандес может перейти в "Атлетико Мадрид".
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Екатеринбурге задержали вылет Sukhoi Superjet 100 из-за проверки

В Екатеринбурге задержали вылет самолета Sukhoi Superjet 100, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Обновлено в 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
Президентские выборы на УкраинеБольше новостей по теме
Главное