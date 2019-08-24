Политика
На Украине впервые прошли огневые испытания ступени ракеты-носителяРБК вчера в 22:40
На Украине впервые провели огневые испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», которая была спроектирована украинским конструкторским бюро «Южное». Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.
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Украина провела успешные огневые испытания космической ракеты-носителя класса «Циклон-4»
Эхо Москвывчера в 23:30
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Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
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Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
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Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
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Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
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Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Армия и оружие
Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе
Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
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Политика
Порошенко объяснил, почему не пришел на День независимости
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Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено вчера в 12:08
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
«Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей
Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
Британец снял на видео мифическое существо на кладбище в Корнуолле
Британец Марк Девис, занимающийся охотой на приведений, запечатлел на камеру смартфона таинственное существо, о котором слагают легенды.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье
Россияне массово жалуются на пропажу из аптек преднизолона
Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Росгвардейцы из-за шаурмы отказались помочь пострадавшему
Обновлено вчера в 13:03
Хоккей
«Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы по хоккею
Хоккеисты ЦСКА уступили подольскому «Витязю» в матче товарищеского турнира Кубка мэра Москвы по хоккею со счетом 0:5. Встреча состоялась на арене «Мегаспорт».
Обновлено вчера в 13:18
Культура
Олег Меньшиков экстренно доставлен в реанимацию
По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.
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NASA заявило о «первом преступлении в космосе»
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:40
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Минаков отправил в нокаут Джонсона на турнире Bellator 225
Российский боец ММА Виталий Минаков одержал победу в соглавном бою на турнире Bellator 225.
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт
Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах задержано и отменено почти 40 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве грузина
49-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве. Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы в Twitter.
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.
Обновлено вчера в 17:20
Здоровье
В Нижнем Тагиле уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено 23 августа в 11:30
Происшествия
В Чувашии пять человек погибли в ДТП
«По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.
Обновлено в 01:44
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Футбол
«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом» и поднялся на второе место
Обновлено вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено 23 августа в 08:44
Здоровье
Роспотребнадзор назвал прививки, которые необходимо сделать школьникам
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что прививки от дифтерии и столбняка нужно делать раз в десять лет.
Обновлено вчера в 06:14
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Многодетная мама из Оренбурга спасла дочь с ДЦП, скинула 35 кг и стала бизнесвумен
Похудела на 35 килограммов, победила депрессию, создала успешный бизнес — и это за год сделал один человек.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Депутат Европарламента заявил о бесполезности G7 без России
Депутат Европарламента Тьерри Мариани высказался о важности участия России в формате саммита "Большой семерки".
Обновлено вчера в 20:30