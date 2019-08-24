Политика

На Украине впервые прошли огневые испытания ступени ракеты-носителяРБК вчера в 22:40

На Украине впервые провели огневые испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», которая была спроектирована украинским конструкторским бюро «Южное». Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

На Украине провели испытания ступени ракеты-носителя

RT на русскомвчера в 22:55

На Украине впервые прошли огневые испытания ступени ракеты-носителя

РБКвчера в 22:40

На Украине провели испытания новой ракеты-носителя «Циклон-4»

РЕН ТВвчера в 19:42

На Украине сообщили об успешных огневых испытаниях ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

ТАССвчера в 21:25

На Украине заявили об успешном испытании космической ракеты

Известиявчера в 20:13

Украина провела успешные огневые испытания космической ракеты-носителя класса «Циклон-4»

Эхо Москвывчера в 23:30

На Украине впервые провели огневые испытания космической ракеты-носителя

Газета.Ruвчера в 14:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Обновлено вчера в 20:21
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено вчера в 03:51
Армия и оружие

Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе

Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено вчера в 10:41
Политика

Порошенко объяснил, почему не пришел на День независимости

Обновлено вчера в 12:42
Политика

МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана

МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено вчера в 12:08
Политика

В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

«Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей

Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия

Британец снял на видео мифическое существо на кладбище в Корнуолле

Британец Марк Девис, занимающийся охотой на приведений, запечатлел на камеру смартфона таинственное существо, о котором слагают легенды.
Обновлено вчера в 23:33
Здоровье

Россияне массово жалуются на пропажу из аптек преднизолона

Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

Росгвардейцы из-за шаурмы отказались помочь пострадавшему

Обновлено вчера в 13:03
Хоккей

«Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы по хоккею

Хоккеисты ЦСКА уступили подольскому «Витязю» в матче товарищеского турнира Кубка мэра Москвы по хоккею со счетом 0:5. Встреча состоялась на арене «Мегаспорт».
Обновлено вчера в 13:18
Культура

Олег Меньшиков экстренно доставлен в реанимацию

По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

NASA заявило о «первом преступлении в космосе»

Обновлено вчера в 14:34
Политика

Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко

Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:40
Единоборства

Минаков отправил в нокаут Джонсона на турнире Bellator 225

Российский боец ММА Виталий Минаков одержал победу в соглавном бою на турнире Bellator 225.
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт

Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах задержано и отменено почти 40 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

Россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве грузина

49-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве. Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы в Twitter.
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку

Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.
Обновлено вчера в 17:20
Здоровье

В Нижнем Тагиле уволились все хирурги

В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено 23 августа в 11:30
Происшествия

В Чувашии пять человек погибли в ДТП

«По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.
Обновлено в 01:44
Экономика

Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги

Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Футбол

«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом» и поднялся на второе место

Обновлено вчера в 16:39
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы

Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено 23 августа в 08:44
Здоровье

Роспотребнадзор назвал прививки, которые необходимо сделать школьникам

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что прививки от дифтерии и столбняка нужно делать раз в десять лет.
Обновлено вчера в 06:14
Здоровье

Многодетная мама из Оренбурга спасла дочь с ДЦП, скинула 35 кг и стала бизнесвумен

Похудела на 35 килограммов, победила депрессию, создала успешный бизнес — и это за год сделал один человек.
Обновлено вчера в 20:30
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика

Депутат Европарламента заявил о бесполезности G7 без России

Депутат Европарламента Тьерри Мариани высказался о важности участия России в формате саммита "Большой семерки".
Обновлено вчера в 20:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Циклон-4
Нереализованный проект украинского космического ракетного комплекса "легкого класса", куда должны были входить ракета-носитель «Циклон-4» и наземный комплекс, обеспечивающий проведение на космодроме работ по подготовке и запуску РН и полезной нагрузки.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное