Политика

На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»Коммерсантъ 02:28

На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4». Ракета предназначена для работы в космосе и выведения спутников на орбиту.
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На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

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