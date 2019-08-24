с чего всё началось

На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4». Ракета предназначена для работы в космосе и выведения спутников на орбиту.

Армия и оружие Израиль подтвердил атаку на окрестности Дамаска Израильское военное командование подтвердило, что нанесло вечером 24 августа серию авиаударов по объектам к югу от Дамаска, сообщает The Jerusalem Post.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова показала, как кормит младшего сына грудью В декабре прошлого года у Дарьи Мельниковой родился второй сын, чьё имя стало известно лишь недавно - его назвали Марком.

Политика В Абхазии стартовали выборы президента В Абхазии стартовали президентские выборы, в стране открылись более 150 избирательных участков и еще три за пределами республики: в Москве, Черкесске и Стамбуле, передает телеканал "Россия 24".

Происшествия В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП В Кривом Роге в Ингулецком районе сгорела церковь канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Политика В России предложили вернуть смертную казнь Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.

Космос Рогозин рассказал о тренировке экипажа МКС перед перестыковкой «Союза» Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), провели тренировку по перстыковке космического корабля «Союз МС-13», сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.

Экономика Выявлены российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке В 44 российских регионах проблема с выплатой ипотеки стоит наиболее остро, пишут "Известия" со ссылкой на исследование FinExpertiza.

Политика Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка казаками Президент Украины Владимир Зеленский приписал казакам взятие французской крепости Дюнкерк в XVII веке.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Политика В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Армия и оружие Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».

Политика В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.

Общество «Аэрофлот» и Emirates поставили антирекорд по числу женщин-пилотов Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» оказалась на последнем месте рейтинга перевозчиков по количеству женщин-пилотов.

Происшествия Шесть человек пострадали в США из-за удара молнии Вблизи американского города Атланта (штат Джорджия) молния ударила в дерево на поле для гольфа, пострадали шесть человек.

Политика Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.