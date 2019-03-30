Политика

На Украине стартовали выборы президентаLife.ru 01:03

По данным опросов, наибольшей популярностью пользуются трое: шоумен Владимир Зеленский, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Пётр Порошенко. Как ранее писал Лайф, свой выбор также смогут сделать украинцы, живущие в других странах.
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Зеленский намерен участвовать в парламентских выборах в случае проигрыша на президентских

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На Украине начались президентские выборы

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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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