Политика
На Украине стартовали выборы президентаLife.ru 01:03
По данным опросов, наибольшей популярностью пользуются трое: шоумен Владимир Зеленский, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Пётр Порошенко. Как ранее писал Лайф, свой выбор также смогут сделать украинцы, живущие в других странах.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:05, Ашберн
Политика
ЦИК Украины: Работают почти все участковые комиссии
Ранее наблюдатели гражданской сети «Опора» заявили о фиксации первые незначительных нарушений на избирательных участках в трех областях Украины: Винницкой, Ровенской и Волынской.
Обновлено в 04:58
Общество
30 марта в Москве стало самым теплым днем с начала года
Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ в субботу днем повышалась до 8,4 градуса, что стало максимальным значением с начала 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в Метеобюро Москвы и Подмосковья.
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Порошенко проголосовал на выборах президента Украины
Обновлено в 05:32
Происшествия
Выборы в Одессе: глава комиссии побил избирателя
На одном из участков в Киевском районе Одессы произошел конфликт между избирателем и главой участковой комиссии.
Обновлено в 05:32
Политика
КНДР потребовала расследовать нападение на ее посольство в Мадриде
Пхеньян в воскресенье потребовал провести расследование факта нападения на посольство КНДР в Мадриде в феврале.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
Военные в Казахстане простились с погибшими в авиакатастрофе
В Кызылординской области глава военного ведомства генерал-майор Нурлан Ермекбаев и личный состав вооружённых сил проводили в последний путь военнослужащих, погибших при крушении вертолёта, — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 07:58
Спорт
Анастасия Кузьмина: «Если еще одна словацкая биатлонистка закончит карьеру, то и мне не будет смысла бежать эстафеты на Кубке мира»
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина сообщила, что пока не приняла решение об участии в эстафетах Кубка мира в следующем сезоне.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Пострадавшая в ДТП на Невском проспекте женщина скончалась в больнице
Женщина, которая пострадала в ДТП на Невском проспекте 30 марта и была госпитализирована, скончалась в Мариинской больнице.
Обновлено в 04:02
Космос
На МКС начинается изучение космической радиации
По сообщению РИА Новости, целью эксперимента является создание системы мониторинга радиационной опасности, а также разработка экспериментально проверенных методов определения чувствительности аппаратуры к всплескам космической радиации.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Баскетболист клуба НБА подозревается в изнасиловании
Литовский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас Маверикс" Кристапс Порзингис попал под подозрение в изнасиловании.
Обновлено в 04:49
Авто
Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае
Обновлено вчера в 04:21
Автоспорт
Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
Истребители Британии и Дании сопроводили российские Ту-160
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, два истребителя ВВС Великобритании и Дании сопроводили российские бомбардировщики Ту-160 во время выполнения планового полетов.
Обновлено вчера в 01:55
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Новой Москве столкнулись автобус, грузовик и иномарка
Обновлено в 05:32
Транспорт
Юго-Восточную хорду построят за 5 лет
Обновлено в 02:59
Спорт
Седова выиграла скиатлон на чемпионате России
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Непробиваемая стена. Как российская армия «сводит с ума» вражеские снаряды
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Вдова Маккейна станет наблюдателем на украинских выборах президента
Обновлено 29 марта в 13:32
Авто
Назван ТОП-5 самых доступных настоящих спорткаров в России
По итогам очередного исследования эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных спорткаров в России в 2019 году.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поцеловалась с Лешей Свиком на концерте
Вчера в Подольске рэпер Леша Свик неожиданно поцеловал Ольгу Бузову на глазах у изумленной публики.
Обновлено в 05:00
Происшествия
На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на два километра
Вулкан высотой 1486 метров выбросил пепел на 2300 метров. Пепловый шлейф двигается в южном направлении в сторону Авачинского залива.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье утром открыли минометный огонь по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки.
Обновлено в 04:15
Происшествия
На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова»
Мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования на избирательном участке в Черниговской области.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву
После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Космос
Президент РАН объяснил необходимость изучения Луны
Александр Сергеев, будучи президентом РАН, объяснил необходимость изучения Луны.
Обновлено вчера в 05:04
Армия и оружие
Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья
Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04