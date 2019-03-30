Политика
На Украине проходят президентские выборыЮга.ру 03:10
Остальные кандидаты в ходе опроса не набрали 10%. Срок президентства на Украине составляет пять лет, один человек не может быть главой государства дольше двух сроков подряд. Напомним, внеочередные выборы президента Украины, на которых победу одержал Петр Порошенко, прошли в 2014 году.
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Политика
Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии
Обновлено в 01:55
Политика
Стало известно о первых нарушениях на выборах президента Украины
На выборах президента Украины зафиксированы первые нарушения. Участки открылись в воскресенье, 31 марта, в 08:00 по московскому времени.
Обновлено в 03:37
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Барбозу в первом раунде
Бой был остановлен в первом раунде после того, как американский спортсмен нокаутировал соперника ударом в челюсть.
Обновлено в 03:20
Футбол
Темнокожий футболист «Арарата» обвинил наставника в избиениях
Южноафриканский хавбек армянского "Арарата" Мпумелело Дадибой Зване рассказал о наказаниях, которыми его одаривал наставник команды Абраам Хашманян, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Миранда Керр станет матерью в третий раз
Австралийская супермодель Миранда Керр станет матерью в третий раз.
Обновлено вчера в 21:46
Финансы
Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте
Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
В Индии разбился истребитель МиГ-27
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Обновлено в 03:40
Общество
Выпускники российских школ смогут продолжить обучение в Японии
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Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Ольга Орлова заявила, что не виновна в смерти Натальи Лагоды
Долгое время Ольгу Орлову обвиняли в смерти еще одной певицы Натальи Лагоды.
Обновлено в 01:09
Политика
Тимошенко проголосовала на выборах на Украине
Обновлено в 03:35
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
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Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit
Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика
Губернатор назвал стоимость строительства метро в Красноярске
Стоимость проекта по постройке метрополитена в Красноярске с учетом беспилотной части составит порядка 65 млрд руб. Об этом РБК на Красноярском экономическом форуме заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Обновлено вчера в 05:09
Армия и оружие
Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе Газа
Танки армии обороны Израиля атаковали несколько военных постов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа - по сообщению израильского военного ведомства, удар был нанесен в ответ на пять ракет, выпущенных с территории Палестины.
Обновлено в 02:10
Политика
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Приморье нашли мертвым солдата-срочника
Обновлено в 03:12
Происшествия
Самолет Москва-Будапешт сел в аэропорту с третьей попытки
Лайнер Airbus при посадке в Будапеште дважды не смог выпустить шасси. Об этом сообщил информированный источник.
Обновлено в 04:02
Экономика
В России изменятся правила начисления зарплат
Правительство России предложили ужесточить ответственность работодателей в вопросе начисления заработной платы.
Обновлено вчера в 11:31
Культура
Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ
Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Авто
Kia представила новый компактный кроссовер
Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка.
Обновлено 28 марта в 05:07
Общество
В начале апреля в Москве снова ожидается похолодание
Москву в первые дни апреля вновь ожидает похолодание, заявляют синоптики. Причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
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Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Политика
На Украине предложили наказать Россию правописанием
Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
Обновлено вчера в 19:57
Спорт
Мужская сборная России по керлингу проиграла Канаде на ЧМ
Российская мужская сборная команда по керлингу уступила команде Канады в матче на чемпионате мира по данному виду спорта, проходящему в Летбридже (Канада).
Обновлено в 02:59
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.
Обновлено вчера в 06:22
Здоровье
Сердечное дело: как уберечься от инфаркта
Грамотное лечение повышенного артериального давления может на 50% снизить риск инсультов и инфарктов.
Обновлено в 03:01