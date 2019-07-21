Политика
На Украине началось голосование на выборах депутатов парламентаМосковский Комсомолец 01:28
В восемь утра в воскресенье на Украине стартовало голосование по избранию депутатов Верховной рады. Избирательные участки открылись в 199 округах. Выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу.
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Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
Украина сорвала бессрочное перемирие в Донбассе
21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное абсолютное — перемирие.
Обновлено в 07:30
Политика
Медведчук заявил об исключительной оппозиции Зеленскому в Раде
Лидер пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», «кум Путина» Виктор Медведчук после подведения первых итогов выборов в Верховную раду заявил, что в украинском парламенте его партия будет «исключительно оппозиционной» - это сознательное и давно выношенное решение.
Обновлено в 14:59
Политика
Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной
Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 13:30
Футбол
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»
Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1.
Обновлено в 14:06
Политика
«Слуга народа» исключила сотрудничество с Медведчуком и Порошенко
Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудит вопрос создания коалиции с лидером партии "Голос" музыкантом Святославом Вакарчуком.
Обновлено в 15:48
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Космос
Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС
Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 06:05
Экономика
Амстердаму надоели чужие данные
В последние годы технологические компании открыли в регионе десятки центров обработки данных (ЦОД).
Обновлено в 03:10
Авто
Новые Renault Logan и Sandero появились у дилеров
Обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway начали поступать к дилерам в Бразилии.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Премьер-министром Украины, который будет назначен после выборов в Верховную раду, должен стать профессиональный экономист, не занимавший ранее высокие политические посты.
Обновлено в 09:59
Политика
«Оппозиционная платформа» не собирается входить в коалицию со «Слугой народа»
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" на намерена входить в коалицию с партией "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава политсовета оппозиционной силы Виктор Медведчук.
Обновлено в 14:33
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:32
Энергетика
«Белнефтехим» из-за грязной нефти снизил на 800 млн долларов экспорт продукции
Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что, по его данным, поставки в страны некачественной нефти из РФ привели к снижению экспорта продукции предприятий концерна "Белнефтехим" на 800 млн долларов по сравнению с показателем годовой давности.
Обновлено в 15:44
Футбол
«ОМОН избивал фанатов „Спартака“ без разбора». «Фратрия» назвала вопиющим инцидент в Ростове-на-Дону
Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по итогам матча 2-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова», который состоялся 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2.
Обновлено в 12:28
Политика
Британия подозревает РФ в причастности к захвату танкера Ираном
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero».
Обновлено в 03:07
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Политика
Зеленский поблагодарил избирателей после выборов в Раду
Ранее сообщалось, что партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду, набирая предварительно 43,9% голосов.
Обновлено в 13:23
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Наука
Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей
Можно сказать, что искусственная активация нейронов зрительной коры грызунов внедрила в их мозг галлюцинации.
Обновлено 19 июля в 13:19
Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
Обновлено в 11:41
Общество
В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты
Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля.
Обновлено 18 июля в 15:39
Политика
Вакарчук заявил, что продолжит выступать с группой «Океан Эльзы»
Музыкант и лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук сообщил, что продолжит выступать в составе группы «Океан Эльзы».
Обновлено в 14:06
Политика
«Слуга народа» Зеленского идет с провальными цифрами
Слуга народа - 37.20% Оппозиционный платформа - 17.56 Отказались ответить - 15.80 Батькивщина - 5.88 ЕС Порошенко - 5.52 Оппоблок - 3.38 Сила и честь Смешко - 3.21 Голос Вакарчука - 2.59.
Обновлено в 05:52