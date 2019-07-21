В восемь утра в воскресенье на Украине стартовало голосование по избранию депутатов Верховной рады. Избирательные участки открылись в 199 округах. Выборы проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу.

На Украине началось голосование на выборах депутатов парламента

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