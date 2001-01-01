Политика

На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную радуLife.ru 18:21

В 8:00 в воскресенье, 21 июля, на Украине начнут работу избирательные участки, жителям страны предстоит определить новый состав Верховной рады. Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, ещё половина — в мажоритарных округах.
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На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду

Life.ru18:21

На Украине сегодня пройдут внеочередные парламентские выборы

Эхо Москвы17:03

На Украине пройдут досрочные выборы депутатов Верховной рады

ТАСС17:03

На Украине пройдут досрочные выборы

Вести.Ru17:08

На выборах в Верховную раду победит кукловод Коломойский

Infox.ru04:41

Богатейшая Рада: каждый шестой крупный украинский бизнесмен решил стать депутатом

Forbesвчера в 12:19

Жириновский: выборы надо проводить только по партийным спискам

Pravda.Ruвчера в 02:13
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Не было смысла его брать в Ростов.
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Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
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Представитель французского министерства иностранных дел в субботу, 20 июля, сообщил, что Париж призвал Тегеран освободить британский танкер Stena Impero, который задержали в Ормузском проливе.
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Китайская ОС способна работать в устройствах IoT и по данным экспертов «яблочная» компания тоже готовит ОС, которая носит название SiriOS.
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Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии

Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.
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Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир

Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.
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Космос

С Байконура стартовал корабль «Союз МС-13» с новым экипажем МКС

Российская ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» запущена с космодрома Байконур.
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Новый Kia KX1 обошёл в продажах Kia Sportage

Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.
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Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше

Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Росстат пересчитал россиян с зарплатой больше миллиона

Самая многочисленная категория в отчете Росстата - более 2,6 миллиона человек - зарабатывает от 33,9 до 40 тысяч рублей ежемесячно, но при этом более 775 тысяч россиян получают зарплату в пределах МРОТ - 11 280 рублей в месяц.
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Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней

Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
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Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы

Неизвестный ранил двух человек из травматического пистолета на севере Москвы в ночь на 21 июля.
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Второй энергоблок Калининской АЭС подключили к сети

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Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
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Армия и оружие

В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США

О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
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В Петербург прибудет фрегат Военно-морских сил Индии «Таркаш»

Корабль пришвартуется 25 июля у набережной Лейтенанта Шмидта. Судно торжественно встретит командование Западного военного округа.
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Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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