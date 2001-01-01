Политика
На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную радуLife.ru 18:21
В 8:00 в воскресенье, 21 июля, на Украине начнут работу избирательные участки, жителям страны предстоит определить новый состав Верховной рады. Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, ещё половина — в мажоритарных округах.
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Футбол
Карпин: «Ростов» должен был выигрывать у «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен тем, что его команда не сумела обыграть «Спартак» в домашнем матче 2-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:53
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 18:25
Космос
«Тойота» на Луне: каким будет японский луномобиль
Во внутреннем герметизированном пространстве астронавты смогут жить и работать, не пользуясь скафандрами.
Обновлено в 03:18
Футбол
Олег Кононов: «Мирзова не имело смысла брать в Ростов»
Не было смысла его брать в Ростов.
Обновлено в 17:23
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Игры
Авторы PC Building Simulator работают над симулятором плотника
Обновлено в 08:38
Политика
Франция призвала Иран освободить британский танкер
Представитель французского министерства иностранных дел в субботу, 20 июля, сообщил, что Париж призвал Тегеран освободить британский танкер Stena Impero, который задержали в Ормузском проливе.
Обновлено в 07:43
Гаджеты
Apple готовит аналог новой операционной системы Huawei
Китайская ОС способна работать в устройствах IoT и по данным экспертов «яблочная» компания тоже готовит ОС, которая носит название SiriOS.
Обновлено в 14:04
Политика
Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии
Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.
Обновлено в 17:43
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Общество
Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир
Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.
Обновлено в 18:09
Космос
С Байконура стартовал корабль «Союз МС-13» с новым экипажем МКС
Российская ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» запущена с космодрома Байконур.
Обновлено в 15:34
Авто
Новый Kia KX1 обошёл в продажах Kia Sportage
Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше
Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 11:27
Общество
Росстат пересчитал россиян с зарплатой больше миллиона
Самая многочисленная категория в отчете Росстата - более 2,6 миллиона человек - зарабатывает от 33,9 до 40 тысяч рублей ежемесячно, но при этом более 775 тысяч россиян получают зарплату в пределах МРОТ - 11 280 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 02:10
Теннис
Серб Душан Лайович вышел в финал теннисного турнира в Умаге
Обновлено в 15:27
Спорт
Софья Великая выиграла серебро на чемпионате мира по фехтованию
Обновлено в 14:15
Общество
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Обновлено в 12:32
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы
Неизвестный ранил двух человек из травматического пистолета на севере Москвы в ночь на 21 июля.
Обновлено в 18:16
Происшествия
Второй энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
Обновлено в 15:59
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США
О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие
В Петербург прибудет фрегат Военно-морских сил Индии «Таркаш»
Корабль пришвартуется 25 июля у набережной Лейтенанта Шмидта. Судно торжественно встретит командование Западного военного округа.
Обновлено в 14:20
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Владимир Путин заявил, что работа по ликвидации последствий паводка в Иркутской области организована плохо, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 08:42
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58