В 8:00 в воскресенье, 21 июля, на Украине начнут работу избирательные участки, жителям страны предстоит определить новый состав Верховной рады. Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, ещё половина — в мажоритарных округах.

На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду

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