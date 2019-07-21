Политика

На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную радуLife.ru 18:21

В 8:00 в воскресенье, 21 июля, на Украине начнут работу избирательные участки, жителям страны предстоит определить новый состав Верховной рады. Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, ещё половина — в мажоритарных округах.
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На Украине пройдут внеочередные парламентские выборы

Аргументы и Факты20:33

На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду

Life.ru18:21

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Pravda.Ruвчера в 02:13

На Украине пройдут досрочные выборы депутатов Верховной рады

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На Украине сегодня пройдут внеочередные парламентские выборы

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Богатейшая Рада: каждый шестой крупный украинский бизнесмен решил стать депутатом

Forbesвчера в 12:19

На Украине пройдут досрочные выборы

Вести.Ru17:08
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Экономика

WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных

Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов.
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После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски

Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.
Обновлено в 19:43
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В ЛНР рассказали об обстреле Первомайска украинскими силовиками

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Политика

Глава МИД Великобритании подтвердил задержание Ираном второго танкера

Иранские силы безопасности 19 июля задержали в Ормузском проливе два танкера. Второе судно - MV Mesdar, шло под флагом Либерии.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

При стрельбе на севере Москвы пострадали два человека

На севере Москвы неизвестный ранил двух человек из травматического пистолета.
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В России появился новый вид туризма

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Происшествия

Федеральную трассу «Амур» размыло в Сковородинском районе

В Сковородинском районе размыло федеральную трассу — в промоину провалился автомобиль с пассажирами.
Обновлено в 22:00
Происшествия

В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина

Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.
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Компания Xiaomi выпустила механические часы T-Series CIGA Design

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Боксера Дадашева прооперировали из-за отека мозга после боя в США

Российский боксер Максим Дадашев перенес операцию из-за отека мозга, сообщил журналист ESPN Стив Ким на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:29
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«Разбитое сердце» повышает вероятность смерти от рака

Каждый шестой человек с «синдромом разбитого сердца» заболевает раком.
Обновлено вчера в 14:06
Политика

Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Обновлено в 18:52
Единоборства

Липинец нокаутировал Инсона и завоевал пояс WBO

Обновлено в 22:50
Политика

Пушков оценил условия «Нафтогаза» по переговорам с Россией

Аналитик: «Нафтогаз» саботирует переговоры с РФ ради США и позора Зеленского Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что согласен с вариантом условий тразита российского газа через Украину, который предложил вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович.
Обновлено вчера в 05:21
Космос

Послание соседу: что сказал Нил Армстронг полвека назад на Луне

Оказалось, что в небольшом городке в штате Огайо, в котором жил Нил Армстронг в детстве, были у их семьи соседи по фамилии Кински – муж с женой, которые нередко ссорились друг с другом.
Обновлено в 12:05
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Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
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В Ленобласти произошли сразу две смертельные аварии

Минувшей ночью на дорогах Ленинградской области произошли сразу две трагедии.
Обновлено в 22:03
Кино

Блейд, женщина Тор и Вечные: Студия Marvel рассказала о планах

На стриминговом сервисе Disney+ выйдут сериалы «Ванда/Вижен», «Локи», «Сокол и Зимний Солдат», «Соколиный глаз», «Блейд» и мультсериал «Что, если».
Обновлено в 22:45
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Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком

Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках меленькую дочь.
Обновлено в 22:52
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В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

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Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
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Президент Владимир Путин прилетел в Магнитогорск

В Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. С минуты на минуту он появится на аглофабрике ММК.
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С Восточного скоро смогут запускать космические грузовики «Прогресс»

Обновлено в 22:06
Общество

Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
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Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиян

Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах.
Обновлено в 21:41
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Министерство в США объяснило суть информатак на примере споров о пицце

«Иностранные источники влияния постоянно ищут возможности затронуть самые злободневные темы в Соединённых Штатах», — указывается в памятке.
Обновлено в 20:29
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Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации

Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
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Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.
Обновлено в 17:19
Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
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Неймар не полетел с «ПСЖ» на товарищеский матч с «Нюрнбергом»

Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар не примет участия в товарищеском матче с немецким "Нюрнбергом".
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