Политика
На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную радуLife.ru 18:21
В 8:00 в воскресенье, 21 июля, на Украине начнут работу избирательные участки, жителям страны предстоит определить новый состав Верховной рады. Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, ещё половина — в мажоритарных округах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:19, Ашберн
Экономика
WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных
Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски
Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.
Обновлено в 19:43
Политика
Глава МИД Великобритании подтвердил задержание Ираном второго танкера
Иранские силы безопасности 19 июля задержали в Ормузском проливе два танкера. Второе судно - MV Mesdar, шло под флагом Либерии.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
При стрельбе на севере Москвы пострадали два человека
На севере Москвы неизвестный ранил двух человек из травматического пистолета.
Обновлено в 18:29
Путешествия
В России появился новый вид туризма
Обновлено в 21:00
Происшествия
Федеральную трассу «Амур» размыло в Сковородинском районе
В Сковородинском районе размыло федеральную трассу — в промоину провалился автомобиль с пассажирами.
Обновлено в 22:00
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина
Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.
Обновлено в 11:03
Единоборства
Боксера Дадашева прооперировали из-за отека мозга после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев перенес операцию из-за отека мозга, сообщил журналист ESPN Стив Ким на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:29
Наука
«Разбитое сердце» повышает вероятность смерти от рака
Каждый шестой человек с «синдромом разбитого сердца» заболевает раком.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Обновлено в 18:52
Единоборства
Липинец нокаутировал Инсона и завоевал пояс WBO
Обновлено в 22:50
Политика
Пушков оценил условия «Нафтогаза» по переговорам с Россией
Аналитик: «Нафтогаз» саботирует переговоры с РФ ради США и позора Зеленского Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что согласен с вариантом условий тразита российского газа через Украину, который предложил вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович.
Обновлено вчера в 05:21
Космос
Послание соседу: что сказал Нил Армстронг полвека назад на Луне
Оказалось, что в небольшом городке в штате Огайо, в котором жил Нил Армстронг в детстве, были у их семьи соседи по фамилии Кински – муж с женой, которые нередко ссорились друг с другом.
Обновлено в 12:05
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Ленобласти произошли сразу две смертельные аварии
Минувшей ночью на дорогах Ленинградской области произошли сразу две трагедии.
Обновлено в 22:03
Кино
Блейд, женщина Тор и Вечные: Студия Marvel рассказала о планах
На стриминговом сервисе Disney+ выйдут сериалы «Ванда/Вижен», «Локи», «Сокол и Зимний Солдат», «Соколиный глаз», «Блейд» и мультсериал «Что, если».
Обновлено в 22:45
Происшествия
Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком
Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках меленькую дочь.
Обновлено в 22:52
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено в 07:00
Политика
Президент Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
В Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. С минуты на минуту он появится на аглофабрике ММК.
Обновлено вчера в 12:19
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Экономика
Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиян
Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах.
Обновлено в 21:41
Политика
Министерство в США объяснило суть информатак на примере споров о пицце
«Иностранные источники влияния постоянно ищут возможности затронуть самые злободневные темы в Соединённых Штатах», — указывается в памятке.
Обновлено в 20:29
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено в 23:07
Футбол
Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.
Обновлено в 17:19
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 11:46
Футбол
Неймар не полетел с «ПСЖ» на товарищеский матч с «Нюрнбергом»
Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар не примет участия в товарищеском матче с немецким "Нюрнбергом".
Обновлено в 07:31