Политика
На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную радуLife.ru вчера в 18:21
В 8:00 в воскресенье, 21 июля, на Украине начнут работу избирательные участки, жителям страны предстоит определить новый состав Верховной рады. Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, ещё половина — в мажоритарных округах.
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Богатейшая Рада: каждый шестой крупный украинский бизнесмен решил стать депутатом
Forbes19 июля в 12:19
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
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