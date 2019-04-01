В ЦИК Украины официально заявили о втором туре президентских выборовРЕН ТВ 03:48

Центральная избирательная комиссия Украины официально заявила о втором туре президентских выборов. По словам председателя украинской ЦИК Татьяны Слипачук, ни один из кандидатов уже не сможет набрать необходимое число голосов для безоговорочной победы в первом туре.

В ЦИК Украины официально заявили о втором туре президентских выборов

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