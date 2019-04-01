Политика

В ЦИК Украины официально заявили о втором туре президентских выборовРЕН ТВ 03:48

Центральная избирательная комиссия Украины официально заявила о втором туре президентских выборов. По словам председателя украинской ЦИК Татьяны Слипачук, ни один из кандидатов уже не сможет набрать необходимое число голосов для безоговорочной победы в первом туре.
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ЦИК Украины официально объявил о втором туре президентских выборов

Известия05:43

ЦИК Украины официально заявил, что в стране пройдет второй тур выборов президента

ТАСС03:44

ЦИК Украины официально объявил о втором туре президентских выборов

РИА Новости04:15

ЦИК Украины объявил о неизбежности второго тура выборов президента

НТВ05:02

ЦИК Украины официально признала необходимость второго тура выборов

РБК04:16

ЦИК Украины официально объявил о втором туре выборов президента

Газета.Ru04:46

ЦИК Украины официально объявил о проведении второго тура выборов президента

Говорит Москва03:28
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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