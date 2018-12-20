На Украине произошла массовая драка депутатов прямо в стенах Верховной рады. Потасовку снял телеканал NewsOne, который традиционно вел трансляцию заседания. Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич подрался со своим коллегой из «Народного фронта» Юрием Березой.

Политика Политика Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку

Армия и оружие Армия и оружие Небензя усомнился в выводе войск США из Сирии Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.

Политика Политика МИД Турции не подтвердил информацию о передаче США С-400 для изучения Турецкий МИД не подтвердил информацию о том, что Анкара якобы предлагала Вашингтону изучить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 после закупки у России.

Политика Политика В Кемеровской области приняли второе название региона «Кузбасс» Парламентарии Кемеровской области на сессии в пятницу, 21 декабря, утвердили в первом чтении в качестве второго официального названия региона слово «Кузбасс».

Политика Политика Роскомнадзор начал проверку Би-би-си из-за проблем у RT в Британии Причиной для проверки стала ситуация, связанная с решением британского регулятора Ofcom о нарушении каналом RT правил вещания, пояснили в Роскомнадзоре.

Политика Политика Песков предупредил об обострении ситуации с Украиной Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Большая игра» на Первом канале заявил, что президент Украины Петр Порошенко пойдет на дальнейшее обострение отношений с РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Украина перебрасывает войска к побережью Азовского и Черного морей Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во время посещения подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине заявили о повышении боевых возможностей ВМС страны Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о повышении боевых возможностей военно-морских сил страны.

Армия и оружие Армия и оружие Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.

Политика Политика Лукашевич: создание «армии Косово» исключает политический компромисс Создание "армии Косово" исключает возможность для политического компромисса между Белградом и Приштиной, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Политика Политика Палата представителей США согласилась выделить деньги на стену Трампа Палата представителей американского Конгресса одобрила выделение почти 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Армия и оружие Армия и оружие С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником С космодрома Байконур в пятницу стартовала ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах министерства обороны России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Политика Политика США обвинили двух граждан Китая в хакерских атаках США выдвинули обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки, сообщили в министерстве юстиции США в четверг.

Политика Политика Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое Стоимость многократной туристической и деловой американской визы для граждан России с 1 января 2019 года увеличится со 160 до 303 долларов, то есть почти вдвое.