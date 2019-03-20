На Украине продлили контракт с главой «Нафтогаза» КоболевымRT на русском 05:47

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что кабинет министров принял решение продлить контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и всем правлением компании.

На Украине продлили контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым

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