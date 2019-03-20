Политика

На Украине продлили контракт с главой «Нафтогаза» КоболевымRT на русском 05:47

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что кабинет министров принял решение продлить контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и всем правлением компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Украине продлили контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым

RT на русском05:47

Кабмин Украины решил продлить на год контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым

ТАСС06:38

Власти и руководство «Нафтогаза» сообща грабят бюджет Украины — эксперт

REGNUM11:59

Шарий назвал Украину официальной колонией США после назначения главы Нафтогаза

SM News07:31

Киев со скандалом продлил контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым

ИА Новороссия06:22

Марунич рассказал, кто заставил Гройсмана продлить контракт с главой «Нафтогаза»

Украина.ру07:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Общество

Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России

Обновлено в 12:10
Финансы

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года

Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено в 15:52
Происшествия

В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб

"На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:56
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.
Обновлено в 06:23
Политика

Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
Обновлено в 17:24
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео романтического танца Собчак с Богомоловым

Пользователи Сети обсуждают романтический танец Собчак с Богомоловым, неоднозначно высказываясь по поводу этого зрелища.
Обновлено в 18:38
Политика

Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР

Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.
Обновлено в 16:53
Политика

Путин встретился с представителями британского бизнеса

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями британского бизнеса, работающими в России. Встреча проходит в Кремле в среду.
Обновлено в 08:02
Спорт

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено в 19:53
Гаджеты

Представлен VR-шлем Oculus Rift S

Последнее позволило отказаться от камер слежения. Новинка называется Oculus Rift S, а в разработке принимала участие компания Lenovo.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Изнасилование якутянки спровоцировало массовые протесты и погромы

Обновлено в 13:42
Музыка

Гитарист «Ленинграда» рассказал о распаде группы

Обновлено в 11:36
Общество

В Южно-Сахалинске готовятся к возможным подтоплениям

В преддверии наступления сезона весенних паводков на территории Южно-Сахалинска проводятся мероприятия по предотвращению подтопления территорий жилого сектора и подготовке к ликвидации возможных последствий паводка.
Обновлено в 19:24
Политика

Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге

Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды

Крупная авария на магистральном трубопроводе оставила без воды крупнейший спальный микрорайон Воронежа.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру

Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».
Обновлено в 13:19
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств

Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Общество

Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов

В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 18:49
Политика

Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру

Обновлено в 18:38
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Авто

В Беларуси выпустят пилотные партии двух моделей Geely

Для изучения спроса новинки выпустят пилотными партиями по 100 экземпляров.
Обновлено в 10:17
Космос

Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт геологоразведку реголита

Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт глобальную ядерно-физическую геологоразведку лунного реголита, или поверхностных образований Луны.
Обновлено в 18:18
Политика

МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге

МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Девочку-маугли из захламленной столичной квартиры выписали из больницы

Девочку, найденную в захламленной квартире в Москве, выписали из больницы имени Башляевой.
Обновлено в 11:03
Общество

Дочь волейболиста «Зенита» забрали из балетной школы из-за расизма

Обновлено в 03:23
Транспорт

«Хоть десять миллиардов в асфальт закатай, по весне все смоет»

Обновлено в 10:56
Экономика

Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале

Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.
Обновлено в 13:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное