Политика
На Украине продлили контракт с главой «Нафтогаза» КоболевымRT на русском 05:47
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что кабинет министров принял решение продлить контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и всем правлением компании.
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Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
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Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года
Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
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Происшествия
В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб
"На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
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Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.
Обновлено в 06:23
Политика
Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла
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Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео романтического танца Собчак с Богомоловым
Пользователи Сети обсуждают романтический танец Собчак с Богомоловым, неоднозначно высказываясь по поводу этого зрелища.
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Обновлено в 16:53
Политика
Путин встретился с представителями британского бизнеса
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями британского бизнеса, работающими в России. Встреча проходит в Кремле в среду.
Обновлено в 08:02
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
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Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено в 19:53
Гаджеты
Представлен VR-шлем Oculus Rift S
Последнее позволило отказаться от камер слежения. Новинка называется Oculus Rift S, а в разработке принимала участие компания Lenovo.
Обновлено в 13:02
Музыка
Гитарист «Ленинграда» рассказал о распаде группы
Обновлено в 11:36
Общество
В Южно-Сахалинске готовятся к возможным подтоплениям
В преддверии наступления сезона весенних паводков на территории Южно-Сахалинска проводятся мероприятия по предотвращению подтопления территорий жилого сектора и подготовке к ликвидации возможных последствий паводка.
Обновлено в 19:24
Политика
Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге
Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.
Обновлено в 05:59
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды
Крупная авария на магистральном трубопроводе оставила без воды крупнейший спальный микрорайон Воронежа.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру
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Обновлено в 13:19
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Общество
Ущерб от наводнения в Небраске достиг 1,4 миллиарда долларов
В Небраске убытки от наводнения, которое уже назвали самым разрушительным за всю историю штата, оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 18:49
Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Обновлено в 18:38
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
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Авто
В Беларуси выпустят пилотные партии двух моделей Geely
Для изучения спроса новинки выпустят пилотными партиями по 100 экземпляров.
Обновлено в 10:17
Космос
Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт геологоразведку реголита
Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт глобальную ядерно-физическую геологоразведку лунного реголита, или поверхностных образований Луны.
Обновлено в 18:18
Политика
МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге
МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Девочку-маугли из захламленной столичной квартиры выписали из больницы
Девочку, найденную в захламленной квартире в Москве, выписали из больницы имени Башляевой.
Обновлено в 11:03
Экономика
Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале
Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.
Обновлено в 13:42