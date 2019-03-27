На Украине призывают судить Бойко и Медведчука за госизменуREGNUM 11:17

Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал, что сегодня ГПУ откроет уголовное производство в связи с незаконным пересечением границы Медведчуком и Бойко.

На Украине призывают судить Бойко и Медведчука за госизмену

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