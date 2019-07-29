Политика

На Украине призвали ввести санкции за Крымский мостГазета.Ru 07:01

"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
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