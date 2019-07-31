Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в ДонбассеRT на русском 01:40
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём». Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина». По его словам, внешняя и внутренняя политика требует «большей жёсткости».
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Царёв ответил на призыв убивать всех, кто взял в руки оружие в Донбассе
Национальная служба новостей03:09
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