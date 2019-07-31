Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в ДонбассеRT на русском 01:40

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём». Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина». По его словам, внешняя и внутренняя политика требует «большей жёсткости».
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Заслуженный юрист Украины призвал убивать всех воевавших в Донбассе

Lenta.ruвчера в 23:55

В Киеве призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе

URA.Ru00:23

Первый замгенпрокурора Украины потребовал «большей жестокости» в Донбассе

РБК02:25

Царёв ответил на призыв убивать всех, кто взял в руки оружие в Донбассе

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На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

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На Украине призвали к убийству всех воюющих в Донбассе

Газета.Ru04:38

Первый замгенпрокурора Украины призвал к «большей жесткости» в Донбассе

РИА Новостивчера в 23:43
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Происшествия

В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату

В Уфе школьник потребовал пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату.
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Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

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Болтон заявил, что Штаты выйдут из ДРСМД 2 августа

«Эта пятница ознаменует собой официальное прекращение договора, поскольку США выйдут», — заявил Болтон на выступлении в Вашингтоне.
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Путешествия

Польская журналистка оценила популярность Крыма у туристов

В ежедневнике Rzeczpospolita польская журналистка Ивона Трусевич оценила популярность полуострова Крым среди туристов.
Обновлено в 03:38
Здоровье

Таганрожцам посоветовали сделать прививки от кори

Санврачи рекомендуют делать прививки даже взрослым, сообщает официальный портал городской администрации.
Обновлено в 03:49
Общество

Леонардо ди Каприо забил тревогу из-за сибирских пожаров

Обновлено в 04:35
Общество

Названы сроки возвращения тепла в Москву

Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие

Украину предостерегли от попыток достать Москву ракетами

Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено в 01:08
Здоровье

Минздрав предлагает премировать врачей за раннюю диагностику рака

Один миллиард двести миллионов рублей заложены в бюджете на следующий 2020 год на премии врачам за раннюю диагностику рака.
Обновлено вчера в 22:15
Общество

Сыры и колбасы стали самыми похищаемыми товарами из магазинов

Самыми похищаемыми товарами из продуктовых магазинов стали сыры и колбасы, сообщил РБК со ссылкой на разработчика системы защиты от магазинных краж BIT.
Обновлено в 04:02
Здоровье

Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками

Люди сами принимают решение о приеме антибиотиков, при этом правила их приема зачастую не соблюдаются - антибиотики необходимо пить до полного выздоровления, поскольку в противном случае у бактерии формируется устойчивость к препарату.
Обновлено в 03:34
Экономика

Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля

В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.
Обновлено в 03:02
Гаджеты

Xiaomi создала игровой смартфон на базе MediaTek Helio G90T

Обновлено вчера в 14:37
Экономика

OMV в I полугодии профинансировала «Северный поток-2» на 88 млн евро

На финансирование строительства газопровода "Северный поток-2" во втором квартале нынешнего года австрийская нефтегазовая компания OMV направила 44 млн евро.
Обновлено в 02:18
Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд

Жена премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума принцесса Хайя обратилась с иском в лондонский суд.
Обновлено вчера в 16:46
Общество

В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года

По состоянию на 12:00 река Томь в районе Белогорска поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра.
Обновлено в 00:53
Общество

Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы»

Обновлено в 04:10
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика

В Киеве предупредили об угрозе жизни Зеленского

По словам Быстрякова, жизни президента грозит опасность из-за того, что бывшие власти могут совершить попытку его военного свержения.
Обновлено в 03:27
Авто

В производство запустили новые Subaru Legacy и Outback

Японский автопроизвоитель начал серийное производство моделей Legacy и Outback нового поколения на своем заводе в штате Индиана, США.
Обновлено вчера в 18:08
Игры

Создана браузерная версия культовой игры Diablo

Обновлено в 04:47
Футбол

Матч Спартака и Динамо хотят перенести из-за митинга

Представители МВД России обратились к руководству Российской Премьер-лиги с настоятельной рекомендацией перенести матч четвертого тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Динамо».
Обновлено в 04:34
Футбол

Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»

Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".
Обновлено в 04:14
Футбол

«Палмейрас» объявил о переходе Луиса Адриано из «Спартака»

Бразильский нападающий Луис Адриано покинул московский "Спартак". Новым клубом 32-летнего форварда стал "Палмейрас".
Обновлено в 03:20
Экономика

«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму

Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.
Обновлено в 04:52
Спорт

Россия выплатит WADA более $1 млн в 2020 году

Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков назвал сумму взносов, которые Россия выплатила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2019 год.
Обновлено в 04:28
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Экономика

Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля

Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Здоровье

Врачи советуют волгоградцам не есть арбузы после обеда

Сезон арбузов в Волгограде открыт: ягодами торгуют уже везде - на развалах, в магазинах.
Обновлено вчера в 13:21
Политика

Минобороны Польши выступило против празднования с немцами годовщины начала Второй мировой

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации в Гданьске совместных с немцами мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 03:39
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