Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости". Он заявил, что внешнеполитическая ситуация такова, что власти Украины должны действовать военным путем.

На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе

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