Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в ДонбассеГазета.Ru вчера в 23:25
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости". Он заявил, что внешнеполитическая ситуация такова, что власти Украины должны действовать военным путем.
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Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Сенатор США выступила за отказ от превентивного ядерного удара
Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила, что США следует отказаться от возможности нанесения превентивного ядерного удара.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Правительство официально решило потратить 103,6 млрд руб. в 2019–2022 годах на строительство федеральной части терминала «Утренний» в Обской губе.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
В России стали реже оформлять завещания
За первые шесть месяцев 2019 года в России было оформлено 251,1 тыс. завещаний, добавили в ФНП.
Обновлено в 00:00
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено вчера в 00:50
Экономика
ВЦИОМ выяснил, что 68% россиян ориентированы на сбережения
Порядка 68% россиян предпочитают не тратить сбережения и откладывать деньги на будущее, при этом 24% опрошенных готовы делать крупные покупки.
Обновлено вчера в 04:19
Гаджеты
Два экрана OLED, Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ и 48-мегапиксельная камера — опубликованы характеристики камерофона Nubia Z20
Ранее Nubia Z20 приписывали гибкий экран, но на самом деле у смартфона просто два дисплея, причем оба OLED, и оба разрешением 2340 х 1080 пикселей.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Бавария» разгромила «Фенербахче» и вышла в финал Audi Cup
Мюнхенская «Бавария» разгромила стамбульский «Фенербахче» и вышла в финал товарищеского предсезонного турнира Audi Cup.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Что изменится в российских законах в августе 2019 года
Пенсии С 1 августа произведут ежегодный перерасчет пенсий работающим пенсионерам (индексация выплат для этой категории россиян не проводится с 2016 года).
Обновлено в 00:26
Политика
Bloomberg констатировал поражение США в «битве за Арктику»
Обновлено вчера в 13:40
Автоспорт
Глава FIA рассказал о прогрессе в восстановлении Шумахера
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями
Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span.
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Афганистане при взрыве погибли более 30 человек
Обновлено в 01:32
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер пенсий, назначенных в июне текущего года, составил 14 тысяч 168 рублей, что на 6,2 процента выше, чем в июне прошлого года, говорится в докладе, опубликованном на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 11:21
Авто
Новый Hyundai Creta впервые засняли днем
Уже в августе новый паркетник Hyundai Creta/ix25 выйдет на автомобильный рынок Китая, кроссовер 2020-го года по своим габаритам останется таким же, как его предшественник, однако получит обновленный экстерьер и оснащение.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
«Зенит» согласовал контракт с Малкомом
Стало известно, что «Зенит» согласовал контракт с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено вчера в 15:40
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено вчера в 07:16
Путешествия
Журналистка из Польши оценила популярность Крыма среди туристов
Журналистка из Польши Ивона Трусевич оценила, как Крым набирает популярность среди туристов.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо обратил внимание на пожары в Сибири
Обновлено вчера в 15:51
Футбол
Чернов перешел из ЦСКА в «Крылья Советов»
Обновлено вчера в 11:27
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено вчера в 01:24
Происшествия
Два парня погибли в ДТП на алтайской трассе
Обновлено в 01:48