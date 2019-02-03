Политика

На Украине призвали строить отношения с РФ при помощи графитовых бомбРИА Новости 19:10

Кандидат в президенты Украины, бывший депутат Верховной рады Инна Богословская предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб, соответствующее заявление она сделала в ходе дебатов в эфире радио "Новое время".
Читать в источнике
Инна Богословская
Украина должна перейти к быстрому производству новых типов оружия. Графитовые бомбы – то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены, и это наш путь.
— Инна Богословская, украинский общественный деятельРИА Новости 19:10

Подробнее о событии

На Украине собираются выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб

URA.Ru20:52

Кандидат в президенты Украины собрался строить отношения с Россией при помощи бомб

Телеканал 360°22:20

В Киеве призвали строить отношения с Москвой с помощью графитовых бомб

ФАН21:43

Кандидат в главы Украины включила бомбы в программу отношений с Россией

РБК22:24

На Украине призвали строить отношения с Москвой с помощью бомб

Газета.Ru19:43

На Украине призвали строить отношения с РФ при помощи графитовых бомб

РИА Новости19:10

На Украине пригрозили России графитовыми бомбами

ПолитРоссия08:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
Гаджеты

В «Ростехе» сообщили о начале продаж телефона с защитой от прослушки

Госкорпорация «Ростех» начала массовые продажи телефона «Круиз-К», оснащенного криптографической защитой.
Обновлено в 20:07
Происшествия

В Индии при сходе поезда с рельсов погибли шесть человек

Ранее сообщалось, что в Анкаре с рельсов сошёл скоростной поезд, в результате инцидента погибли девять человек, ещё 84 пострадали.
Обновлено в 22:15
Общество

В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий

Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.
Обновлено в 12:41
Авто

Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий

Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Семилетняя школьница из Санкт-Петербурга обвинила учителя в избиении

Обновлено в 09:49
Общество

На Сахалине сняли на видео, как грязный снег засыпают чистым

Власти Южно-Сахалинска начали проверку после появления видео, на котором рабочие засыпают грязный снег чистым у стелы на въезде в город, сообщила пресс-служба администрации областного центра.
Обновлено в 20:17
Общество

В больнице Латакии открылась детская игровая комната

Детская игровая комната появилась в университетском госпитале "Тишрин" в Латакии благодаря содействию русской общины в Сирии и гуманитарных фондов, рассказала РИА Новости председатель координационного совета ассоциации российских соотечественников в Сирии Елена Мохаммад.
Обновлено в 21:02
Армия и оружие

Коалиция США нанесла удар по сирийской армии

Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее и ранив двух военных, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено в 17:52
Происшествия

Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Посольство сообщило о задержании 11 российских моряков в Кабо-Верде

Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия

Активистку «Открытой России» Шевченко отпустят на похороны дочери

Обновлено в 07:59
Хоккей

Кучеров помог «Тампе» обыграть в гостях «Рейнджерс»

Обновлено в 23:01
Общество

Семья автора «Над пропастью во ржи» опубликует его неизвестные работы

Обновлено в 01:26
Происшествия

Бармен забил до смерти гостя на открытии Harat’s Pub в Москве

Драка произошла на открытии нового филиала Harat's Pub в Москве, в ходе которой погиб посетитель заведения.
Обновлено в 14:16
Политика

СМИ узнали, что Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться во Вьетнаме

По данным издания, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут встретиться 27-28 февраля в Дананге для обсуждения торговых вопросов.
Обновлено в 22:15
Происшествия

Появилось видео прорыва дамбы в Бразилии

В сети интернет появилось видео момента прорыва дамбы в Бразилии, в результате чего погибли по меньшей мере 115 человек.
Обновлено в 01:04
Политика

Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае беспорядков из-за Brexit

Королева Великобритании покинет Лондон в случае возникновения массовых беспорядков, вызванных выходом Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit).
Обновлено в 22:00
Общество

Минобороны выселяет 54 семьи военных из общежития в Москве

Утром 1 февраля начальница госучреждения «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России Наталья Иванова вместе с судебными приставами приехала в общежитие ведомства на улице Большая Пироговская, 51 для принудительного выселения 54 семей военных.
Обновлено вчера в 10:39
Общество

Сурок Фил предсказал ранний приход весны

Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал в субботу, 2 февраля, раннюю весну, сообщает USA Today.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Опубликовано видео взрыва метеорита в Кубе

Предположительно, в небе над кубинской провинцией взорвался метеорит.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

В США самолет трижды за день возвращался в аэропорт из-за сбоев

Из-за технических неполадок борт Hawaiian Airlines, который должен был совершить перелет из Лос-Анджелеса на остров Мауи, три раза за день возвращали в аэропорт вылета.
Обновлено в 22:19
Происшествия

Младенца, спасенного в Магнитогорске, готовят на выписку

Отец спасенного в Магнитогорске ребенка рассказал, когда могут выписать из больницы сына.
Обновлено в 22:02
Общество

В Нидерландах велосипедистов начнут штрафовать за гаджеты

Нидерланды планируют запретить использование мобильных телефонов во время езды и определить штраф в размере 109 долларов.
Обновлено в 23:15
Шоу-бизнес

Собчак прокомментировала свои отношения с Виторганом

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе «Эксклюзив» на Первом канале, во время которой затруднилась прямо ответить о возможном расставании с мужем, известным актером Максимом Виторганом, сообщает 2 февраля «Газета.ру».
Обновлено в 15:52
Происшествия

Почти 60 тысяч человек вышли на акцию «желтых жилетов» во Франции

Обновлено в 18:18
Происшествия

Представлен новый архивный документ по группе Дятлова

Обновлено в 10:15
Происшествия

В штате Мэриленд в результате ДТП погибли пятеро детей

Пятеро детей погибли, еще два человека получили травмы в автокатастрофе, которая произошла в субботу в штате Мэриленд.
Обновлено в 21:20
Авто

Составлен рейтинг лучших подержанных кроссоверов за 600 000 рублей

Всего за 600 тыс. рублей вы получите достойный автомобиль 2010—2011 года выпуска, оснащенный климат-контролем, мульти-рулем, системой курсовой устойчивости и штатной мультимедией с Bluetooth.
Обновлено в 03:53
Общество

Канадец выиграл в лотерею более 20 миллионов долларов

Сообщается, что житель провинции Квебек выиграл 26 миллионов 600 тысяч канадских долларов, что эквивалентно сумме в 20 миллионов 300 тысяч долларов США, в рублях же эта сумма составляет более 1 миллиарда 330 миллионов рублей.
Обновлено в 18:33
Политика

Возведение главного храма ВС РФ планируют завершить в 2019 году

Обновлено в 15:22
ещё по теме
Инна Германовна Богословская
Украинский общественный деятель
Украинский политический и общественный деятель. Заслуженный юрист Украины. Народный депутат Украины III, VI и VII созывов. Глава Всеукраинской общественной организации «Вече Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное