с чего всё началось

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России". Об этом пишет украинское издание "Обозреватель".

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

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