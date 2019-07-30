Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по МосквеГазета.Ru 09:53

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России". Об этом пишет украинское издание "Обозреватель".
Читать в источнике
Комментировать96
с чего всё началось
У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург, — заявил он в интервью изданию «Обозреватель
».
News.ru08:56

Подробнее о событии

В Госдуме осудили слова о создании на Украине способных «достать Москву» ракет

RT на русском15:19

Украинский генерал заявил о нужде Киева в ракетах для удара по Москве

РБК12:33

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

РЕН ТВ10:39

Украинский генерал призвал производить ракеты для удара по Москве

Известия10:09

Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве

Lenta.ru09:06

Украинский генерал: Киеву нужны ракеты, способные ударить по Москве

News.ru08:56

Украинский генерал призвал создать ракеты, способные «достать Москву»

РИА Новости08:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Авто

ГАЗ разработает беспилотную «ГАЗель»

Обновлено в 01:50
Происшествия

Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях

Обновлено в 14:45
Происшествия

Полиция нашла ножи и молотки у участников протеста в центре Москвы

Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.
Обновлено в 13:35
Экономика

Рост уровня бедности зафиксировал Росстат

Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия

В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору

Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.
Обновлено в 09:12
Футбол

«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано

Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» подписал контракт с нападающим московского «Спартака» Луисом Адриано.
Обновлено в 14:31
Общество

Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Кино

В сети появилась удаленная сцена из фильма «Мстители: Финал» с Ракетой

Обновлено в 09:07
Футбол

Александр Самедов завершил карьеру футболиста

Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено в 05:21
Общество

В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Армия и оружие

Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
Обновлено в 14:45
Политика

Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР

Обновлено в 05:35
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Футбол

В карьере Малкома наметился «Зенит»

Первой о попытках «Зенита» купить у «Барселоны» Малкома написала испанская Marca. И эта новость не могла не стать очень заметной для России.
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес

Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей

В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.
Обновлено в 14:00
Гаджеты

Баг в Apple iMessage позволял читать файлы на уязвимом iPhone

Первый баг (CVE-2019-8660) представлял собой уязвимость во фреймворке Core Data и позволял спровоцировать неожиданное завершение работы приложения или даже добиться выполнения произвольного кода на устройствах iPhone 5s или старше, iPad Air, iPod touch 6-го поколения или старше.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах

По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.
Обновлено в 14:03
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Политика

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Общество

В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Здоровье

Бразильские медики восстановили девушке половые органы из кожи тилапии

Обновлено в 06:56
Экономика

Росстат назвал средний размер пенсий в июне

Средний размер пенсий, назначенных в июне текущего года, составил 14 тысяч 168 рублей, что на 6,2 процента выше, чем в июне прошлого года, говорится в докладе, опубликованном на сайте Росстата.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Житель Югры добился права служить в армии через суд

Житель Ханты-Мансийского автономного округа после отказа военкомата добился права служить в армии через суд.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Крупный пожар на Рязанском комбайновом заводе ликвидирован

Подразделения МЧС по Рязанской области ликвидировали пожар на улице Промышленная в областном центре, произошедший 30 июля.
Обновлено в 08:12
Культура

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Политика

День независимости Украины пройдет в новом формате

Обновлено в 08:22
Экономика

МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое

С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Политика

Штабы оппозиции подадут заявку на проведение митинга 10 августа

Штабы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы направят в столичную мэрию заявку на проведение митинга 10 августа.
Обновлено в 15:46
Главное