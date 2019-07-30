Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по МосквеГазета.Ru вчера в 09:53

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России". Об этом пишет украинское издание "Обозреватель".
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с чего всё началось
Поводом для заявления Богдана стало скорое прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «Обозреватель
».
Взгляд.рувчера в 08:44

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Украину предостерегли от попыток достать Москву ракетами

Газета.Ru01:08

Украину предостерегли от попыток «достать Москву» ракетами

Lenta.ruвчера в 21:45

Украинский генерал призвал создать ракеты, способные «достать Москву»

РИА Новостивчера в 08:15

Госдума осудила заявления Украины о создании ракет для удара по Москве

Московский Комсомолецвчера в 17:13

В Госдуме осудили слова о создании на Украине способных «достать Москву» ракет

RT на русскомвчера в 15:19

Украинский генерал заявил о нужде Киева в ракетах для удара по Москве

РБКвчера в 12:33

Украина зря надеется на достающие до Москвы ракеты

News.ruвчера в 20:52
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
Здоровье

В Минздраве дали рекомендации по защите от дыма лесных пожаров

Минздрав рекомендует людям, проживающим в задымленных от лесных пожарах регионах РФ, особое внимание уделить профилактическим мероприятиям для предупреждения отравления продуктами горения и предотвращения развития заболеваний.
Обновлено в 00:00
Политика

Трамп заявил о намерении сократить оборонный бюджет США

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что будет стараться сократить оборонный бюджет страны.
Обновлено в 00:34
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика

Утверждены новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

В России утвердили единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:29
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

В Самаре из-за неисправности двигателя экстренно сел самолет SSJ100

Обновлено в 01:15
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено вчера в 01:24
Политика

Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17

Обновлено вчера в 15:02
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Обновлено вчера в 03:17
Политика

Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ

Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.
Обновлено в 00:48
Политика

На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе

Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Экономика

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Армия и оружие

Американская компания представила аналог российского «Авангарда»

Американская компания Raytheon завершила эскизный проект гиперзвукового планера, который может оснащаться разным вооружением.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол

Рейнгольд — об уходе Фернандо: «Это все печально. „Спартак“ ведет разрушительную политику»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из команды бразильского полузащитника Фернандо.
Обновлено вчера в 06:33
Политика

Аваков: Порошенко лжет, оправдывая свое поражение на выборах

Ранее Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» обвинил полицию в том, что она работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Политика

Американский суд закрыл дело по иску демократов к России

Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области

Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол

«МЮ» интересуется Умтити и может заплатить 50 млн евро

По информации Le10Sport, «МЮ» может заплатить 50 млн евро за переход 25-летнего француза.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие

Синдзо Абэ прокомментировал ракетные испытания в КНДР

Напомним, ранее Южная Корея сообщила, что Пхеньян провёл запуск двух ракет в направлении Японского моря.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

В Британии посмеялись над российским фотошопом

Британский таблоид The Sun представил подборку чересчур отредактированных фотографий молодоженов из России в статье, озаглавленной «Московские дураки: Эти до смешного отредактированные кадры с российских свадеб надо было оставить экспертам».
Обновлено вчера в 23:50
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие

В России испытывают БМД-2М с новым боевым модулем

В России проходят испытания новой модификации машины БМД-2М с боевым модулем «Берег», сообщает 31 июля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 00:43
Происшествия

МАК в промежуточном отчете назвал причину аварии Ан-24 в Бурятии

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в своем промежуточном отчете подтвердил, что у Ан-24, потерпевшего аварию при посадке в Нижнеангарске, отказал левый двигатель.
Обновлено вчера в 09:48
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $65

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% и по состоянию на 05:20 мск составила $65,16 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено вчера в 22:27
Экономика

СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты

Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено 29 июля в 23:32
Космос

Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон»

Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон».
Обновлено 28 июля в 01:15
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