с чего всё началось

Бодан заявил, что, поскольку Россия фактически вышла из ДРСМД, у Украины "развязаны руки", чтобы создать ракеты, которые бы "достали и Москву, и Санкт-Петербург". Генерал отметил, что Киев должен рассчитывать на помощь союзников и партнеров.

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

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Теннис Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне Россиянин Даниил Медведев переиграл немца Бьорна Фратанджело в матче второго круга турнира в Вашингтоне.

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Происшествия В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.

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