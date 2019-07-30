Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по МосквеГазета.Ru 09:53
Бодан заявил, что, поскольку Россия фактически вышла из ДРСМД, у Украины "развязаны руки", чтобы создать ракеты, которые бы "достали и Москву, и Санкт-Петербург". Генерал отметил, что Киев должен рассчитывать на помощь союзников и партнеров.
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с чего всё началось
Поводом для заявления Богдана стало скорое прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «Обозреватель».Взгляд.ру08:44
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