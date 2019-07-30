Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по МосквеГазета.Ru 09:53
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России". Об этом пишет украинское издание "Обозреватель".
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с чего всё началось
У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург, — заявил он в интервью изданию «Обозреватель».News.ru08:56
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