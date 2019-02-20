На Украине призвали отказаться от участия в Евровидении из-за РоссииГазета.Ru 01:03

Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко призвал соотечественников отказаться от участия в главном международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет с 14 по 18 мая в Израиле.

На Украине призвали отказаться от участия в Евровидении из-за России

Происшествия В Петербурге 11 школьников попали в больницу после теста на туберкулез В 72-й школе Санкт-Петербурга после проведения кожной пробы для определения туберкулеза 11 учеников почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу, передает ТАСС.

Происшествия Мать Скрипаля попросила признать его пропавшим без вести Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать Сергея и его пострадавшую в Солсбери дочь Юлию пропавшими без вести.

Политика Макаревич назвал большинство население планеты «идиотами» Народный артист России, певец, композитор и художник Андрей Макаревич назвал «идиотами» большинство населения планеты.

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Армия и оружие В Сети появились фото прохода эсминца США в Черное море My pix via @reuterspictures pic.twitter.com/XIsVBu4MeN — Yörük Işık (@YorukIsik) February 19, 2019 19 февраля, как только эсминец USS Donald Cook вошел в акваторию Черного моря, за ним установил наблюдение Черноморский флот России — малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс».

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Политика Назван размер «гитлеровских пенсий» пособникам нацистов в Бельгии В Бельгии бывшие нацисты продолжают получать от Германии пенсионные выплаты, которые были назначены Адольфом Гитлером в 1941 году, пишет De Morgan.

Происшествия Во Владивостоке задержали водителя, сбившего семью на тротуаре Сегодня во Владивостоке в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли полуторагодовалый ребенок и его мать, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Экономика «Мечел» может расстаться с главным проектом Чтобы после 2020 г. расплатиться с долгами, горно-металлургическая компания «Мечел» Игоря Зюзина может расстаться с крупнейшим инвестпроектом – Эльгой – уже в этом году, рассказали «Ведомостям» пять собеседников, близких к разным сторонам возможной сделки.

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Армия и оружие СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ» Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».

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Общество Вероятной наследницей состояния Лагерфельда оказалась кошка Кошка модельера Карла Лагерфельда может оказаться наследницей его состояния.

Общество Суперлуние ожидается во вторник Interfax-Russia.ru - Луна приблизится к Земле на минимальное в 2019 году расстояние во вторник, сообщает "Роскосмос".