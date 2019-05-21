Политика

На Украине призвали не дать России вернуться в ПАСЕRuNews24.ru 00:56

Дипломат отметил, что Киеву нужно обеспечить работу украинской делегации в ПАСЕ, несмотря на внеочередные выборы в Верховную Раду. В июне пройдут «финальные бои» за восстановление делегации РФ в организации. Кулеба добавил, что Россия настроена любой ценой довести дело до конца.
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