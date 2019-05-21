На Украине призвали не дать России вернуться в ПАСЕRuNews24.ru 00:56

Дипломат отметил, что Киеву нужно обеспечить работу украинской делегации в ПАСЕ, несмотря на внеочередные выборы в Верховную Раду. В июне пройдут «финальные бои» за восстановление делегации РФ в организации. Кулеба добавил, что Россия настроена любой ценой довести дело до конца.

На Украине призвали не дать России вернуться в ПАСЕ

Политика Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.

Общество Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии В ведомстве указали, что если ситуация не изменится, то в отношении продукции этих предприятий будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию.

Хоккей Оглашён состав сборной России на матч ЧМ со Швецией Официальный аккаунт ФХР в Twitter опубликовал состав сборной России на матч против команды Швеции.

Армия и оружие Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов» По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.

Происшествия Одного из лидеров «Джебхат ан-Нусры» арестовали в Нидерландах Командующий одного из батальонов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) был арестован в Нидерландах, сообщила прокуратура страны.

Транспорт На двух ветках московского метро приостановили движение поездов Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.

Политика Чиновникам Кремля и госслужащим повысили зарплаты на 10% Сотрудникам Кремля и правительства РФ повысили зарплаты на 10%. Об этом сообщают источники издания РБК.

Наука Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.

Политика Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".

Энергетика Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.

Армия и оружие Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.

Шоу-бизнес Яна Поплавская переживает из-за плохой наследственности Как оказалось, артистка переживает из-за своей плохой наследственности, поэтому она регулярно проходит различные обследования.

Кино Вышел трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон» В российском прокате картина, которая станет продолжением сериала, должна появиться 31 октября В сети появился трейлер полнометражного фильма "Аббатство Даунтон", который станет продолжением одноименного сериала.

Общество Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.

Происшествия У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.

Здоровье Онколог назвал вызывающие рак продукты Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака.

Армия и оружие Двое украинских боевиков подорвались на мине на подступах к ЛНР Двое боевиков 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ получили ранения при подрывах на своей мине в районе Новозвановки.

Шоу-бизнес Эль Фаннинг упала в обморок на ужине в Каннах Эль Фаннинг упала в обморок на ужине во время Каннского кинофестиваля.

Происшествия СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех» В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, д.88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.

Экономика «Лукойл» потратил на buy back более $2,6 млрд «Лукойл» проводит программу обратного выкупа акций на общую сумму до $3 млрд сроком действия с 3 сентября 2018 г. по 30 декабря 2022 г. Приобретение акций в рамках buy back осуществляется Lukoil Securities Limited.

Политика На Украину вернулся бывший глава СБУ времен Януковича Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся на Украину.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.

Космос НПО Лавочкина изготовит топливные баки для модуля «Наука» Новые баки для модуля изготовят для замены родных баков многофункционального лабораторного модуля «Наука», которые были выпущены с дефектами.