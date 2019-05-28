Политика
На Украине признали бесполезность европейских санкций против РоссииREGNUM 00:25
Европейские санкции против России абсолютно номинальны и никак не действуют на экономику России. Такое заявление в эфире телеканала «112 Украина» сделал руководитель «Национальной стратегии развития» Дмитрий Спивак. Он посоветовал отвыкать от самого слова «санкции».
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Украинский политик: санкции ЕС против РФ показали свою бесполезность
Московский Комсомолецвчера в 20:28
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Российским школьникам захотели добавить новый предмет
Новый школьный предмет планируют внедрить в следующем году.
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Общество
В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост
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Момент падения башенного крана в Перми сняли на видео
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Общество
День защиты детей отметят в 19 парках Москвы
Мероприятия, посвященные празднованию Международного дня защиты детей, пройдут 1 июня в 19 столичных парках.
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Обновлено вчера в 00:55
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Обновлено в 02:46
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Новые правила расчета вступили в силу 26 мая. Согласно приказу Минтруда, устанавливается новый порядок расчета социальной доплаты к пенсиям.
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В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН
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В Уфе врачи делали кесарево на траве женщине, выпавшей из окна роддома
Женщина и ребенок выжили после пережитого.В Уфе медики спасли молодую мать и новорожденного ребенка, которые случайно выпали из окна палаты в роддоме.
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СМИ сообщили о крушении частного самолета в Канаде
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Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Обновлено вчера в 17:30
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