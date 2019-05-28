На Украине признали бесполезность европейских санкций против РоссииREGNUM 00:25

Европейские санкции против России абсолютно номинальны и никак не действуют на экономику России. Такое заявление в эфире телеканала «112 Украина» сделал руководитель «Национальной стратегии развития» Дмитрий Спивак. Он посоветовал отвыкать от самого слова «санкции».

На Украине признали бесполезность европейских санкций против России

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