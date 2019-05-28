Политика

На Украине признали бесполезность европейских санкций против РоссииREGNUM 00:25

Европейские санкции против России абсолютно номинальны и никак не действуют на экономику России. Такое заявление в эфире телеканала «112 Украина» сделал руководитель «Национальной стратегии развития» Дмитрий Спивак. Он посоветовал отвыкать от самого слова «санкции».
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Украине признали бесполезность санкций против России

Газета.Ru05:00

Украинский политик пожаловался на бесполезность санкций против России

РИА Новостивчера в 19:00

На Украине признали бесполезность санкций против России

ФАНвчера в 20:06

На Украине пожаловались на бесполезность европейских санкций против России

Известиявчера в 19:39

На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России

RT на русскомвчера в 19:31

На Украине признали бесполезность антироссийских санкций

РЕН ТВвчера в 19:25

Украинский политик: санкции ЕС против РФ показали свою бесполезность

Московский Комсомолецвчера в 20:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:44, Ашберн
Происшествия

В парке на севере Петербурга нашли тело младенца

В Петербурге местные жители нашли в парке в Калининском районе пакет, внутри находилось тело новорожденного ребенка.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Антон Гусев ответил на слухи о том, что хочет лишить Евгению Феофилактову родительских прав

Обновлено в 02:21
Авто

УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот

Обновлено вчера в 06:10
Экономика

Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей

Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 12:11
Футбол

Гаттузо покинул пост главного тренера «Милана»

Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо не стал дожидаться окончания контракта и досрочно покинул клуб.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Футбол

Причина-армянский флаг почему Мхитарян не поехал в Баку

Первый вице-президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян объяснил причины, по которым полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не поехал в Баку на финал Лиги Европы.
Обновлено вчера в 03:26
Общество

Глава Зауралья обвинил в проблемах демографии маленькие квартиры и ипотеку

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков считает, что урбанизация, строительство высотных зданий и ипотека негативно сказываются на демографической ситуации в регионе и в стране в целом.
Обновлено в 04:32
Футбол

Контракт Крыховяка с «Локомотивом» будет рассчитан на три года

«Контракт с Крыховяком будет заключен на три года», — передает слова Кикнадзе корреспондент Sport24 Артем Калинин.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Подросток ударил школьницу топором

В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Общество

В правительстве поддержали увеличение штрафов за неявку в военкомат

Правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, согласно которому предлагается кратно увеличить штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети

Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Общество

Почти четверть россиян стали экономить на еде

За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Экономика

Подсчитан ущерб от космических аварий России

Отмечается, что за период с 2010 по 2018 годы в России было осуществлено 11 аварийных пусков.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Политика

В Косово полиция задержала гражданина России

В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России, который является сотрудником ООН, заявил 28 мая президент Сербии Александар Вучич.
Обновлено в 05:07
Политика

День пограничника отмечают в России

В современной России День пограничника ‑ 28 мая ‑ установлен указом Президента РФ от 23 мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск».
Обновлено в 01:08
Общество

В российских школах появится новый предмет

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что к 2020 году в российских школах могут появиться программы по ЗОЖ.
Обновлено в 04:19
Культура

Якубович раскрыл секреты съемок «Поля чудес»

Ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович рассказал о тонкостях съемок капитал-шоу.
Обновлено вчера в 22:34
Космос

В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество

Обновлено вчера в 14:49
Происшествия

Фрагмент разбившегося истребителя F-35A нашли у берегов Японии

Истребитель F-35A потерпел крушение 9 апреля в Тихом океане, большая часть его обломков была найдена в районе префектуры Аомори.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

Украина провела «масштабные» учения в Азовском море

Обновлено в 02:41
Политика

В Совфеде оценили заявление МИД Украины по Керченскому проливу

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль о том, что страна намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 05:33
Экономика

В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200

Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200.
Обновлено в 02:49
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины

Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Разработчик «Авангарда» получил звание Героя Труда

Обновлено в 04:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное