Политика
На Украине признали бесполезность европейских санкций против РоссииREGNUM 00:25
Европейские санкции против России абсолютно номинальны и никак не действуют на экономику России. Такое заявление в эфире телеканала «112 Украина» сделал руководитель «Национальной стратегии развития» Дмитрий Спивак. Он посоветовал отвыкать от самого слова «санкции».
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Украинский политик: санкции ЕС против РФ показали свою бесполезность
Московский Комсомолецвчера в 20:28
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:44, Ашберн
Происшествия
В парке на севере Петербурга нашли тело младенца
В Петербурге местные жители нашли в парке в Калининском районе пакет, внутри находилось тело новорожденного ребенка.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Антон Гусев ответил на слухи о том, что хочет лишить Евгению Феофилактову родительских прав
Обновлено в 02:21
Авто
УАЗ добавил новые опции во внедорожник УАЗ Патриот
Обновлено вчера в 06:10
Экономика
Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей
Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 12:11
Футбол
Гаттузо покинул пост главного тренера «Милана»
Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо не стал дожидаться окончания контракта и досрочно покинул клуб.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Футбол
Причина-армянский флаг почему Мхитарян не поехал в Баку
Первый вице-президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян объяснил причины, по которым полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не поехал в Баку на финал Лиги Европы.
Обновлено вчера в 03:26
Общество
Глава Зауралья обвинил в проблемах демографии маленькие квартиры и ипотеку
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков считает, что урбанизация, строительство высотных зданий и ипотека негативно сказываются на демографической ситуации в регионе и в стране в целом.
Обновлено в 04:32
Футбол
Контракт Крыховяка с «Локомотивом» будет рассчитан на три года
«Контракт с Крыховяком будет заключен на три года», — передает слова Кикнадзе корреспондент Sport24 Артем Калинин.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Общество
В правительстве поддержали увеличение штрафов за неявку в военкомат
Правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, согласно которому предлагается кратно увеличить штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети
Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Общество
Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Экономика
Подсчитан ущерб от космических аварий России
Отмечается, что за период с 2010 по 2018 годы в России было осуществлено 11 аварийных пусков.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
В Косово полиция задержала гражданина России
В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России, который является сотрудником ООН, заявил 28 мая президент Сербии Александар Вучич.
Обновлено в 05:07
Политика
День пограничника отмечают в России
В современной России День пограничника ‑ 28 мая ‑ установлен указом Президента РФ от 23 мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск».
Обновлено в 01:08
Общество
В российских школах появится новый предмет
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что к 2020 году в российских школах могут появиться программы по ЗОЖ.
Обновлено в 04:19
Культура
Якубович раскрыл секреты съемок «Поля чудес»
Ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович рассказал о тонкостях съемок капитал-шоу.
Обновлено вчера в 22:34
Космос
В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Фрагмент разбившегося истребителя F-35A нашли у берегов Японии
Истребитель F-35A потерпел крушение 9 апреля в Тихом океане, большая часть его обломков была найдена в районе префектуры Аомори.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Украина провела «масштабные» учения в Азовском море
Обновлено в 02:41
Политика
В Совфеде оценили заявление МИД Украины по Керченскому проливу
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT заявление заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль о том, что страна намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 05:33
Экономика
В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200
Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200.
Обновлено в 02:49
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины
Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Разработчик «Авангарда» получил звание Героя Труда
Обновлено в 04:02